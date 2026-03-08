Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 v dovolenkovom raji Slovákov. Hlásia zosuv pôdy aj výpadky elektriny

Foto: Profimedia

TASR
Tomáš Čapák
Severozápad Grécka zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,3.

V nedeľu skoro ráno zasiahlo časti severozápadného Grécka a región v okolí ostrova Korfu zemetrasenie s magnitúdou 5,3. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

Podľa Geodynamického inštitútu Aténskej univerzity došlo k miernym otrasom okolo 5.32 h miestneho času (4.32 h SEČ). Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo na pevninskej časti Grécka v blízkosti mesta Ioannina v hĺbke približne desať kilometrov.

Otrasy aj v Albánsku

Po zemetrasení nasledovalo množstvo menších otrasov. Niektoré z nich boli podľa gréckych médií cítiť aj v južnej časti Albánska.

Albánsky Ksamil. Foto: Artur Malinowski – @Flickr: https://www.flickr.com/photos/am1974/, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

DPA uvádza, že v niektorých oblastiach došlo k menším zosuvom pôdy. Miestne médiá informovali aj o dočasných výpadkoch elektrickej energie.

Odborník na zemetrasenia Efthymios Lekkas v gréckej televízii ERTNews uviedol, že spočiatku neboli hlásené žiadne zranenia ani výrazné škody na budovách.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Irán zvolil nového najvyššieho vodcu po smrti Chameneího. Zhromaždenie znalcov potvrdilo výber nového lídra

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac