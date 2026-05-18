Langošová kauza má nečakaný zvrat: Šéf finančnej správy priznal chybu, podnikateľovi vrátia pokutu

Prípad predajcu langošov z Kvetoslavova, ktorý dostal pokutu 1 500 eur za chýbajúcu diakritiku na bločku, má nečakané pokračovanie. Prezident finančnej správy Jozef Kiss v pondelok priznal pochybenie kontrolórov a podnikateľovi Antonínovi Paškovi sa počas tlačovej konferencie verejne ospravedlnil.
Kauza sa naplno rozbehla minulý týždeň po tom, čo podnikateľ upozornil na vysokú pokutu za chybu na pokladničnom doklade. Na prípad ako prvá upozornila STVR, pričom finančná správa následne vysvetlila, že podnikateľ dostal pokutu vo výške 1 500 eur za to, že jeho pokladnica neumožňovala tlač všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane interpunkčných znamienok, hoci v slove „langos“ chýbala diakritika a nie interpunkcia. Finančná správa zároveň avizovala pokračovanie kontrol aj v ďalších prevádzkach.
To, ako vyzeral doklad, pre ktorý bola stánku udelená pokuta, si môžete prečítať tu.
Prípad sa medzitým stal jednou z najdiskutovanejších tém posledných dní. Na sociálnych sieťach sa šírili satiristické obrázky aj výzvy na podporu prevádzky. Do Kvetoslavova dokonca prišli aj viacerí opoziční politici a z malej „langošárne“ sa stal symbol diskusie o primeranosti pokút pre podnikateľov.
Problém bol priamo v rozhodnutí o pokute
Podľa prezidenta finančnej správy odhalila interná kontrola procesné chyby pri postupe kontrolórov.„Tieto pochybenia vychádzajú z toho, že v zázname o vykonaní kontroly bol uvedený iný dôvod uloženia sankcie než ten, ktorý bol následne uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty. Nebol skrátka úplne totožný,“ uviedol Jozef Kiss.
Inak povedané, dôvod pokuty zapísaný pri kontrole sa nezhodoval s tým, ktorý sa objavil v oficiálnom rozhodnutí. Na rozpor upozornila advokátka podnikateľa Ľubica Reisz Kňazeová. Finančná správa už teraz pripúšťa, že podnikateľ by mohol dostať peniaze späť. „Ak bude naše rozhodnutie v tomto duchu, pokuta mu bude vrátená,“ povedal Kiss.
O odvolaní rozhodnú ešte dnes
Podnikateľ sa voči pokute odvolal a podľa Kissa už finančná správa jeho podanie rieši. „V tomto robíme krok späť. Uvedomujeme si, že na tejto procesnej chybe stojí aj úspešnosť alebo neúspešnosť akéhokoľvek ďalšieho sporu s daným subjektom. Som preto rád, že sa subjekt odvolal. Toto odvolanie už máme na stole, dnes o ňom bude rozhodnuté a padne zásadné rozhodnutie, ktoré doručíme dotknutému subjektu,“ povedal Jozef Kiss. Podľa jeho slov finančná správa očakáva, že rozhodnutie bude v prospech podnikateľa.
Prezident finančnej správy zároveň povedal, že sa chce s podnikateľom stretnúť aj osobne. Pôvodne za ním chcel prísť ešte v pondelok, no prevádzka bola zatvorená. „Pokiaľ sa nám s ním podarí skontaktovať, určite sa stretneme dnes, najneskôr zajtra. Určite sa mu osobne ospravedlním za dôsledky, ktoré musel v súvislosti s touto kauzou znášať,“ dodal.
