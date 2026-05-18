Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi s dôchodkovými prognózami. Všimnite si jeden detail

Nedávno sme vás informovali, že Sociálna poisťovňa začala rozosielať dôchodkové prognózy. Očakávať ich môže približne 3,5 milióna poistencov, pričom sa vďaka nim dozvedia, kedy by mohli ísť do dôchodku, koľko rokov majú odpracovaných a akú sumu by približne mohli poberať.
Prví oprávnení poistenci dostanú list od Sociálnej poisťovne do konca mája. Nie všetci však dostanú svoju prognózu vo fyzickej podobe. Tí, ktorí ju nedostanú písomne, si ju nájdu priamo v Elektronickom účte poistenca alebo im bude zaslaná na e-mailovú adresu. Práve s poslednou spomenutou formou sa pritom spája problém, pred ktorým varuje samotná Sociálna poisťovňa.
Pozor na preklepy
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov na opatrnosť pri prijímaní dôchodkových prognóz prostredníctvom e-mailu. Oficiálne správy odchádzajú výhradne z adresy [email protected], pričom ako odosielateľ sa zobrazuje „Sociálna poisťovňa“. Tieto dva údaje by ste si preto mali prečítať ešte skôr, než správu otvoríte.
Ak narazíte na akékoľvek odchýlky, preklepy či podozrivé adresy, správu ani jej prílohy radšej neotvárajte.
Poisťovňa tieto prognózy posiela len na tie e-mailové adresy, ktoré má k dispozícii. Získala ich buď priamo od samotných poistencov, alebo od dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré ich už využívajú na zasielanie výpisov z II. piliera. Toto varovanie sa tak netýka všetkých, no nikdy nie je zbytočné byť obozretný a dať si pozor, či vám takýto podvodný e-mail nepristál v elektronickej schránke tiež.
