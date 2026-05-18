Sociálna poisťovňa varuje pred podvodmi s dôchodkovými prognózami. Všimnite si jeden detail

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dana Kleinová
Dôchodky
Stačí malá nepozornosť a môžete sa stať obeťou podvodu.

Nedávno sme vás informovali, že Sociálna poisťovňa začala rozosielať dôchodkové prognózy. Očakávať ich môže približne 3,5 milióna poistencov, pričom sa vďaka nim dozvedia, kedy by mohli ísť do dôchodku, koľko rokov majú odpracovaných a akú sumu by približne mohli poberať.

Prví oprávnení poistenci dostanú list od Sociálnej poisťovne do konca mája. Nie všetci však dostanú svoju prognózu vo fyzickej podobe. Tí, ktorí ju nedostanú písomne, si ju nájdu priamo v Elektronickom účte poistenca alebo im bude zaslaná na e-mailovú adresu. Práve s poslednou spomenutou formou sa pritom spája problém, pred ktorým varuje samotná Sociálna poisťovňa.

Pozor na preklepy

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov na opatrnosť pri prijímaní dôchodkových prognóz prostredníctvom e-mailu. Oficiálne správy odchádzajú výhradne z adresy [email protected], pričom ako odosielateľ sa zobrazuje „Sociálna poisťovňa“. Tieto dva údaje by ste si preto mali prečítať ešte skôr, než správu otvoríte.

Ak narazíte na akékoľvek odchýlky, preklepy či podozrivé adresy, správu ani jej prílohy radšej neotvárajte.

Poisťovňa tieto prognózy posiela len na tie e-mailové adresy, ktoré má k dispozícii. Získala ich buď priamo od samotných poistencov, alebo od dôchodkových správcovských spoločností (DSS), ktoré ich už využívajú na zasielanie výpisov z II. piliera. Toto varovanie sa tak netýka všetkých, no nikdy nie je zbytočné byť obozretný a dať si pozor, či vám takýto podvodný e-mail nepristál v elektronickej schránke tiež.

Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
