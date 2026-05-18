Boj partnera Lucie Mokráňovej: Po bolesti hlavy nasledovala 7-hodinová operácia srdca

Niektoré zdravotné problémy prídu nečakane a zdanlivo nenápadne, no v krátkom čase dokážu človeku obrátiť život naruby. Svoje o tom vedia aj Lucia Mokráňová a jej partner, ktorí si v minulosti prešli mimoriadne náročným obdobím plným strachu, neistoty a obáv o život.
V podcaste TUreality partner exfarmárky Lucie Mokráňovej, Martin Majdák, priblížil priebeh vážnych zdravotných problémov, ktorými si prešiel v roku 2024. Išlo o obdobie plné strachu, vyšetrení, hospitalizácie aj náročnej operácie srdca, pri ktorej mu šlo doslova o život.
Lucia priznala vtedy obrovský strach
O náročnom období prehovorila Lucia Mokráňová ešte 26. novembra 2024, keď na sociálnej sieti priznala, že prežíva jedny z najťažších chvíľ vo svojom živote. Ako keby toho nebolo málo, okrem vážnej operácie partnera Martina Majdáka v tom čase riešila aj úraz dcérky Tali, čo jej strach a bezmocnosť ešte znásobilo.
„Zobúdzam sa v strachu a zaspávam v strachu, žijem v strachu už nejakú dobu. Talinkiným úrazom to začalo. Teraz je Martin na tažkej operácii.. Na také niečo sa človek nedokáže pripraviť. Nemôžem to ani ovplyvniť, musím len čakať, modliť sa a veriť pánovi doktorovi a Pánu Bohu, lebo toto už majú v rukách len oni,“ opísala nepríjemné pocity toho času na Instagrame.
