Global Sumud potvrdila zajatie aktivistov Izraelom: Je medzi nimi aj občianka Slovenska Dáša Raimanová

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Medzi zajatými aktivistami je aj slovenská občianka Dáša Raimanová.

Iniciatíva Global Sumud Flotilla v pondelok na svojej webovej stránke uviedla, že izraelské námorníctvo zadržalo 16 jej lodí smerujúcich do Pásma Gazy. Podľa informácií dostupných na tejto stránke je medzi zajatými aktivistami aj slovenská občianka Dáša Raimanová, informuje TASR.

„Izraelské vojnové lode obkľúčili Global Sumud v medzinárodných vodách približne 250 námorných míľ od pobrežia Gazy a aktívne zachytávajú civilné plavidlá,“ napísala iniciatíva.

Podľa nej ide o „ďalšiu nezákonnú agresiu“, ku ktorej došlo štyri dni po tom, ako 54 lodí tejto iniciatívy vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris s cieľom „vytvoriť humanitárny koridor a prelomiť nezákonnú izraelskú blokádu Gazy“.

Izrael ich vyzval na otočenie lodí

Agentúra AP informuje, že izraelské jednotky zachytili lode neďaleko Cypru. V pondelkovom živom prenose iniciatívy bolo vidieť aktivistov na palube viacerých plavidiel, ako si nasadzujú záchranné vesty a zdvíhajú ruky, keď sa k nim približovala loď s vojakmi. Príslušníci izraelskej armády nastúpili na palubu a živý prenos sa skončil.

Približne hodinu pred týmto zásahom izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X vyzvalo aktivistov, aby zmenili kurz a okamžite sa otočili. Na 54 lodiach sa nachádza 426 ľudí z 39 krajín, informuje agentúra Reuters.

Stránka iniciatívy uvádza, že na zajatej lodi s názvom Furleto bola aj občianka SR Raimanová. Iniciatíva po zajatí účastníkov flotily zverejní na svojej stránke videá, na ktorých sa aktivisti predstavia, povedia svoju štátnu príslušnosť a oznámia, že boli zajatí izraelskou armádou. Medzi týmito videami je aj videoodkaz od Raimanovej. Tá o svojej ceste do Pásma Gazy v uplynulých dňoch informovala na sociálnej sieti Instagram.

 

K tomuto zajatiu aktivistov došlo po tom, čo izraelské námorníctvo 30. apríla v medzinárodných vodách západne od gréckeho ostrova Kréta zadržalo viac ako 20 plavidiel tejto iniciatívy a zajalo 175 osôb. Väčšinu aktivistov Izrael deportoval, no dvoch – španielskeho občana s palestínskym pôvodom Saifa Abu Kesheka a Brazílčana Thiaga Ávilu – zadržal a opakovane im predĺžil väzbu. Izraelské úrady ich napokon deportovali 10. mája.

Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007 a doviezť na toto územie humanitárnu pomoc.

O reakciu sme požiadali aj rezort zahraničných vecí. V prípade zaslanej odpovede budeme článok aktualizovať.

