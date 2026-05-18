Izrael opäť zadržiava lode s aktivistami a humanitárnou pomocou. Snažia sa prelomiť blokádu Gazy

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Viac ako 50 lodí minulý týždeň vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris.

Izraelské námorníctvo v pondelok začalo so zachytávaním lodí z iniciatívy Global Sumud Flotilla v medzinárodných vodách v Stredozemnom mori. Aktivisti na týchto plavidlách vezú do vojnou zničeného Pásma Gazy humanitárnu pomoc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.

„Vojenské plavidlá v súčasnosti zadržiavajú našu flotilu a jednotky izraelských obranných zložiek práve nastupujú na prvú z našich lodí za denného svetla,“ uviedla iniciatíva Global Sumud Flotilla na sieti X.

Viac ako 50 lodí minulý týždeň vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris. V živom prenose iniciatívy bolo v pondelok vidieť aktivistov na palube viacerých plavidiel, ako si nasadzujú záchranné vesty a zdvíhajú ruky, keď sa k nim približovala loď s vojakmi. Príslušníci izraelskej armády nastúpili na palubu a živý prenos sa skončil. Mnohé z lodí sa podľa americkej tlačovej agentúry v súčasnosti nachádzajú pri pobreží Cypru.

Chcú doviezť humanitárnu pomoc

Približne hodinu pred týmto zásahom izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X vyzvalo aktivistov, aby zmenili kurz a okamžite sa otočili.

„Opäť provokácia pre provokáciu: ďalšia takzvaná ‚flotila humanitárnej pomoci,‘ ktorá nemá žiadnu humanitárnu pomoc,“ napísal rezort.

Izraelské námorníctvo 30. apríla v medzinárodných vodách západne od gréckeho ostrova Kréta zadržalo viac ako 20 plavidiel tejto iniciatívy a zajalo 175 osôb. Väčšinu aktivistov Izrael deportoval, no dvoch – španielskeho občana s palestínskym pôvodom Saifa Abu Kesheka a Brazílčana Thiaga Ávilu – zadržal a opakovane im predĺžil väzbu. Izraelské úrady ich napokon deportovali 10. mája.

Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Chcú tiež doviezť humanitárnu pomoc na toto územie, kde je v dôsledku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, a tiež blokovaním dodávok pomoci zo strany židovského štátu, nedostatok potravín, vody, liekov a paliva.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia sú v karanténe, loď vydezinfikujú: MV Hondius doplávala do Rotterdamu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac