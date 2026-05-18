Spustenie Družby prinieslo vyššie ceny na pumpách: Vláda vraj rokuje so Slovnaftom, chcú lacnejší benzín

Ilustračná foto: TASR - Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Slovensko malo podľa Eurostatu najdrahšie palivá vo V4.

Vláda rokuje so spoločnosťou Slovnaft o znížení cien palív tak, aby bola konkurencieschopná. Informoval o tom minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, aby sme ako pred niekoľkými týždňami mali najlacnejšie pohonné látky v rámci V4.

„Nemyslím si, že dnes je na stole znižovanie spotrebnej dane, skôr je tu veľmi intenzívny tlak zo strany vlády na Slovnaft. A pokiaľ bude Slovnaft k tomu pristupovať tak konštruktívne ako doteraz, verím, že to veľmi čoskoro uvidia aj ľudia na čerpacích staniciach,“ povedal Šutaj Eštok.

Šutaj Eštok spomenul aj ropovod Družba

Slovenská vláda podľa neho aj svojím politickým tlakom pomohla tomu, že sa opäť sprevádzkoval ropovod Družba, čo malo životodarný efekt aj na Slovnaft a celú skupinu MOL. „Verím, že predstavitelia Slovnaftu pochopia, že keď sme my im pomohli v rámci požičania pohonných látok, tak teraz oni musia urobiť niečo s cenotvorbou, pretože pre nás sú na prvom mieste občania Slovenskej republiky, ktorí tankujú drahšie,“ uviedol Šutaj Eštok.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Podľa údajov Eurostatu spred týždňa boli ceny pohonných látok na Slovensku vrátane daní v rámci V4 najvyššie. V Európskej únii boli ceny na Slovensku na 15. mieste v prípade benzínu a na 20. mieste v prípade nafty. Ceny palív bez daní v SR boli oproti susedom vo V4 pri benzíne najnižšie a pri nafte nižšie ako v Poľsku a Česku. Celkovo v EÚ boli ceny benzínu v SR na 21. a nafty na 25. mieste.

