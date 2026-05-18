Lenka Šóošová oslávila 50 rokov: Zdieľala spomienku z detstva a slová, s ktorými sa mnohí stotožnia

Okrúhle narodeniny sú v živote každého človeka výnimočným míľnikom. Či už ide o 40 alebo 50 rokov, vždy prinášajú chvíľu na zastavenie, bilancovanie a uvedomenie si, koľko krásnych momentov už človek prežil.
V podobnom duchu sa nesú tieto dni u exmoderátorky Lenky Šóošovej, ktorá dlhé roky robila televíznym divákom spoločnosť každé ráno. Keď odišla z markizáckeho Telerána, skončila sa jedna etapa jej života, no zároveň si aj vydýchla. Hoci by sa zdalo, že zlomový moment prežíva aj teraz, keď pred pár dňami sfúkla na torte 50 sviečok, ako sama naznačila na sociálnej sieti, žiadny koniec sa nekoná, práve naopak.
Okrúhla päťdesiatka s úsmevom
Zatiaľ čo niektorí môžu mať hlavu v smútku a hovoriť si, že to najlepšie už majú za sebou, Lenka Šóošová to berie viac športovo. Zároveň priznala, ako sa cíti ako čerstvá päťdesiatnička a zverejnila zaujímavú fotografiu, na ktorej sa objavili dve verzie jej osoby. Jedna z roku 1976, kedy bola ešte dieťaťom a druhá zo súčasnosti.
Nechýbali ani pochvalné slová na adresu svojich fanúšikov. “Chcem sa vám zo srdca poďakovať za všetky nádherné narodeninové priania. Vaše správy, SMSky aj DM ma nesmierne potešili a spravili mi môj deň úplne výnimočným,” napísala na Instagrame k spomínanému záberu.
Taktiež prezradila, aké má pocity, čo možno považovať za dôvod, ako je možné, že stále pôsobí tak mladistvo. “Jedna milá pani mi dokonca napísala, že je to ako oslavovať 25-ku… po 25 rokoch – a musím povedať, že to presne vystihuje, ako sa cítim. Ďakujem vám, že ste mysleli na mňa a že ste so mnou oslávili tento deň, aj keď na diaľku,” pokračovala bývalá kolegyňa Romana Juraška, s ktorým sa prihovárala divákom v rannej relácii.
Z jej príspevku vyznieva ľahkosť, radosť a dobrá nálada. A kým druhí vešajú hlavu, ona pokračuje ďalej a zjavne sa teší na ďalšie príjemné roky, ktoré jej život prinesie.
