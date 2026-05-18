Hrajú sa s „ohňom“: Európska krajina ohlásila jadrové cvičenie, Putinov spojenec si za tým stojí

Ilustračná foto: TASR/AP/Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Bielorusko v pondelok oznámilo, že spustilo vojenské cvičenie zamerané na použitie jadrových zbraní. Manévre podľa Minsku nie sú bezpečnostnou hrozbou pre región ani namierené proti ktorejkoľvek krajine. Bielorusko má na svojom území jadrové zbrane Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Cieľom cvičenia je zvýšiť úroveň výcviku personálu, otestovať pripravenosť výsadkových síl na plnenie ich úloh a zorganizovať bojové operácie,“ uvádza sa vo vyhlásení bieloruského ministerstva obrany s tým, že v spolupráci s ruskou stranou je súčasťou manévrov aj nácvik dodávky jadrovej munície a jej príprava na použitie.

Foto: SITA

Majú jadrové zbrane

Od roku 2023 má Bielorusko na svojom území ruské taktické jadrové zbrane, ktoré však zostávajú pod kontrolou a velením Moskvy, pripomenul Reuters. V decembri minulého roka bieloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho krajine bola nasadená aj nová ruská balistická raketa stredného doletu Orešnik (Lieska) schopná niesť jadrovú hlavicu.

Bielorusko je bývalou sovietskou republikou a kľúčovým spojencom Ruska. Moskva využila na začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 aj jeho územie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň opäť varoval, že Rusko sa pokúša o väčšie zapojenie Minsku do vojny.

Od začiatku invázie ruský prezident Vladimir Putin a ďalší predstavitelia Kremľa sa často vyhrážajú použitím jadrových zbraní, aby Západ odradili od ďalšej pomoci Ukrajine.

