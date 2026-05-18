Kúpalisko po kontrole mesta pohorelo. Dátum otvorenia tejto sezóny je vraj otázny

Foto: TASR - Ján Krošlák

Martin Cucík
S príchodom leta ožívajú kúpaliská po celom Slovensku. V Banskej Bystrici však prvá kontrola priniesla pochybnosti.

Prvá tohtoročná kontrola plážového kúpaliska v Banskej Bystrici nepriniesla dobré správy. Odborná obhliadka areálu, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 15. mája, odhalila viaceré vážne nedostatky. Ohrozené je aj samotné otvorenie kúpaliska.

Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia odborných útvarov mestského úradu, predsedovia poslaneckých klubov aj členovia petičného výboru. Cieľom bolo preveriť pripravenosť obľúbeného plážového kúpaliska pred začiatkom leta. Výsledok však podľa samosprávy vyvolal sklamanie. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Mesto upozornilo, že napriek predchádzajúcim deklaráciám nájomcu pôsobia viaceré časti areálu stále nedokončene a technicky nepripravené. Kontrolóri identifikovali viacero prevádzkových aj technických nedostatkov, ktoré bude potrebné odstrániť ešte pred sprístupnením kúpaliska verejnosti.

Termín otvorenia je otázny

Nájomca ešte pred kontrolou avizoval otvorenie areálu na 1. júna 2026. Mesto však po obhliadke priznalo, že tento termín je momentálne neistý a bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí odstrániť všetky zistené problémy.

Foto: TASR – Branislav Račko

Ešte niekoľko dní pred kontrolou pritom samospráva informovala, že na kúpalisku prebiehajú technické a údržbové práce vrátane prípravy bazénových technológií, čistenia jazera či opráv oddychových zón. Prevádzkovateľ zároveň avizoval, že ceny vstupného zostanú rovnaké ako minulý rok.

Mesto plánuje ďalšiu kontrolnú obhliadku areálu predbežne na 19. júna. Tá by mala ukázať, či sa podarilo odstrániť najvážnejšie nedostatky a či bude kúpalisko schopné privítať návštevníkov ešte počas tohtoročnej letnej sezóny.

Nevýhodná zmluva aj petícia

Téma plážového kúpaliska v Banskej Bystrici rezonuje už dlhšie. Mesto opakovane upozorňuje aj na problematickú nájomnú zmluvu z roku 2007, na základe ktorej získal súkromný nájomca areál do prenájmu na 30 rokov.

Podľa právnych analýz, ktoré mali k dispozícii poslanci mestského zastupiteľstva, je zmluva pre mesto výrazne nevýhodná a obmedzuje možnosti samosprávy zasahovať do fungovania areálu.

Popri kritike aktuálneho stavu plážového kúpaliska rastie aj tlak verejnosti. V roku 2024 dokonca vznikla občianska petícia „Zachráňme plážové kúpalisko“, ktorá upozorňuje na dlhoročnú nespokojnosť obyvateľov s fungovaním areálu. Iniciatívu podpísalo viac ako 5 200 ľudí.

Signatári vyzývali vedenie mesta, aby vypovedalo zmluvu so súčasným nájomcom, keďže podľa nich kúpalisko dlhodobo chátra bez výraznejších zmien. V petícii kritizujú najmä zanedbanú údržbu, špinavú vodu, zlé hygienické podmienky, ale aj bezpečnostné riziká v areáli vrátane detských atrakcií a bazénov. Zmluvu je možné vypovedať iba so súhlasom oboch strán.

Podľa autorov petície chýbajú investície do modernizácie a obnovy infraštruktúry, pričom návštevníci zároveň čelia rastúcim cenám vstupného bez adekvátneho zlepšenia služieb. Nespokojní obyvatelia tvrdia, že ich sťažnosti boli roky ignorované a práve preto vznikla iniciatíva, ktorá mala prinútiť mesto situáciu aktívnejšie riešiť.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
K najkrajšiemu wellness na svete sa dostanete za 4 hodiny. Nachádza sa v najobľúbenejšej destinácii…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Za 28 eur som bola na nahom ostrove. Navštívila som „lacné Bali“, za 6 dní som utratila do 200 eur
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Psychologička prehovorila o prípade učiteľky v Nitre. Obkladač Vladislav o trende, ktorý Slováci oľutujú
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Slovensko prestalo rásť, Poliaci sú na míle ďaleko: Analytik povedal, aké opatrenia by nám naozaj pomohli
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac