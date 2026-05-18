Kúpalisko po kontrole mesta pohorelo. Dátum otvorenia tejto sezóny je vraj otázny

Prvá tohtoročná kontrola plážového kúpaliska v Banskej Bystrici nepriniesla dobré správy. Odborná obhliadka areálu, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 15. mája, odhalila viaceré vážne nedostatky. Ohrozené je aj samotné otvorenie kúpaliska.
Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia odborných útvarov mestského úradu, predsedovia poslaneckých klubov aj členovia petičného výboru. Cieľom bolo preveriť pripravenosť obľúbeného plážového kúpaliska pred začiatkom leta. Výsledok však podľa samosprávy vyvolal sklamanie. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.
Mesto upozornilo, že napriek predchádzajúcim deklaráciám nájomcu pôsobia viaceré časti areálu stále nedokončene a technicky nepripravené. Kontrolóri identifikovali viacero prevádzkových aj technických nedostatkov, ktoré bude potrebné odstrániť ešte pred sprístupnením kúpaliska verejnosti.
Termín otvorenia je otázny
Nájomca ešte pred kontrolou avizoval otvorenie areálu na 1. júna 2026. Mesto však po obhliadke priznalo, že tento termín je momentálne neistý a bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí odstrániť všetky zistené problémy.
Ešte niekoľko dní pred kontrolou pritom samospráva informovala, že na kúpalisku prebiehajú technické a údržbové práce vrátane prípravy bazénových technológií, čistenia jazera či opráv oddychových zón. Prevádzkovateľ zároveň avizoval, že ceny vstupného zostanú rovnaké ako minulý rok.
Mesto plánuje ďalšiu kontrolnú obhliadku areálu predbežne na 19. júna. Tá by mala ukázať, či sa podarilo odstrániť najvážnejšie nedostatky a či bude kúpalisko schopné privítať návštevníkov ešte počas tohtoročnej letnej sezóny.
Nevýhodná zmluva aj petícia
Téma plážového kúpaliska v Banskej Bystrici rezonuje už dlhšie. Mesto opakovane upozorňuje aj na problematickú nájomnú zmluvu z roku 2007, na základe ktorej získal súkromný nájomca areál do prenájmu na 30 rokov.
Podľa právnych analýz, ktoré mali k dispozícii poslanci mestského zastupiteľstva, je zmluva pre mesto výrazne nevýhodná a obmedzuje možnosti samosprávy zasahovať do fungovania areálu.
Popri kritike aktuálneho stavu plážového kúpaliska rastie aj tlak verejnosti. V roku 2024 dokonca vznikla občianska petícia „Zachráňme plážové kúpalisko“, ktorá upozorňuje na dlhoročnú nespokojnosť obyvateľov s fungovaním areálu. Iniciatívu podpísalo viac ako 5 200 ľudí.
Signatári vyzývali vedenie mesta, aby vypovedalo zmluvu so súčasným nájomcom, keďže podľa nich kúpalisko dlhodobo chátra bez výraznejších zmien. V petícii kritizujú najmä zanedbanú údržbu, špinavú vodu, zlé hygienické podmienky, ale aj bezpečnostné riziká v areáli vrátane detských atrakcií a bazénov. Zmluvu je možné vypovedať iba so súhlasom oboch strán.
Podľa autorov petície chýbajú investície do modernizácie a obnovy infraštruktúry, pričom návštevníci zároveň čelia rastúcim cenám vstupného bez adekvátneho zlepšenia služieb. Nespokojní obyvatelia tvrdia, že ich sťažnosti boli roky ignorované a práve preto vznikla iniciatíva, ktorá mala prinútiť mesto situáciu aktívnejšie riešiť.
