Influencer Jovinečko našiel v mäse z Billy červy. Obchod reaguje na obvinenia

Foto: Instagram - jovineckooo (reprofoto)

Roland Brožkovič
Na záberoch je na jeho tanieri vidieť larvy.

Jeden z najznámejších slovenských influencerov včera zažil veľmi nepríjemnú skúsenosť. Jovinečko, vlastným menom Filip Jovanovič, zverejnil v nedeľu okolo 21.00 video, v ktorom hovorí, že v kuracom mäse z obchodu našiel červy.

Nepríjemné prekvapenie v jedle následne ukázal aj na kameru. Na záberoch je na jeho tanieri vidieť larvy. Mäso podľa vlastných slov kúpil v reťazci Billa. „Schuti sme si dávali toto kuracie mäsíčko, ktoré sme si pripravili z Billy, a potom sa pozerám, že čo to tu máme?“ hovorí vo videu influencer. Dodal, že mäso kúpil v ten deň.

„Nekupujeme nakladené mäso, žiadne, ale dnes Filip kúpil a ja sa pozerám – čo to je? To vyzerá jak červy, a ony to sú červy,“ dodala v príspevku jeho priateľka. Jovinečko následne s nervóznym smiechom dodal, že z mäsa zjedol už asi „pol kila“.

 

Vyjadrenie reťazca

Na obvinenia reaguje aj samotná Billa. „Aktuálne medializovaný prípad intenzívne preverujeme. Keďže osoba, ktorá zverejnila príspevok na sociálnej sieti, s nami zatiaľ nekomunikovala, a nemáme k dispozícii okolnosti prípadu a konkrétny produkt, nevieme v tejto chvíli overiť jeho pôvod ani okolnosti vzniku problému. Bezodkladne sme však začali interné preverovanie,“ povedal pre interez hovorca Marek Kravjar.

„Vo všeobecnosti platí, že pri výrobkoch živočíšneho pôvodu môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k znehodnoteniu, ktoré nie je vždy možné pri bežnej kontrole v predajni odhaliť. Aj preto kladieme maximálny dôraz na pravidelné kontroly a spoluprácu s overenými dodávateľmi,“ dodal.

Ďalej doplnil, že bezpečnosť a kvalita potravín sú pre reťazec prioritou a všetky ich produkty vraj podliehajú prísnym hygienickým a kontrolným postupom. „Vzniknutá situácia nás mrzí. Zákazníkov ubezpečujeme, že robíme všetky potrebné kroky na jej
dôkladné prešetrenie,“ uzavrel Kravjar.

