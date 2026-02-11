Pozrite si poriadne napínavý seriál, ktorý si zamiloval celý svet. Úplne ste ho prehliadli

Má vysoké hodnotenie, zaujímavé herecké obsadenie a akčný dej, ktorý diváci vyzdvihujú. Ak máte radi napínavé príbehy, pri ktorých nebudete vedieť dýchať, politické intrigy, tajné špionážne operácie a silné ženské hrdinky, máme pre vás tip na skvelý seriál, ktorý si nesmiete nechať ujsť.
Pozrite si špionážny triler Teherán (Tehran) z roku 2020, ktorý je aktuálne na Apple TV+ najsledovanejším seriálom už niekoľko týždňov prakticky na celom svete, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Nová séria je na ceste
Príbeh sleduje agentku Mosadu a počítačovú hekerku Tamar Rabinyan so židovským pôvodom, ktorá sa pod falošnou identitou vydáva na tajnú misiu do Teheránu s cieľom zničiť iránsky jadrový reaktor.
Seriál má zatiaľ tri série a všetky sú medzi divákmi rovnako obľúbené, o čom svedčí aj výborné hodnotenie na filmovom portáli ČSFD – 80 %, 84 % a 79 %. No na Rotten Tomatoes je to však až – 94 %, 83 %, 92 %.
V roku 2026 bola očakávaná premiéra štvrtej série, avšak náhle bola odložená na neskôr, pretože sa ju tvorcovia seriálu rozhodli prepísať, aby reflektovala nové vývoje geopolitických udalostí, najmä v súvislosti s vojnou v Gaze či s izraelskými útokmi na iránsky jadrový program.
Dr. House aj Cruella de Vil
Diváci chvália predovšetkým napínavý a akčný dej, skvelý herecký výkon hlavnej hrdinky, ktorú stvárnila izraelská herečka Niv Sultan. V druhej sérii sa však predviedla aj známa americká herečka Glenn Close, ktorú môžete poznať ako Cruellu de Vil zo 101 dalmatíncov a v tretej sérii britský herec Hugh Laurie, ktorého preslávila úloha v seriáli Dr. House.
