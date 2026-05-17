K najkrajšiemu wellness na svete sa dostanete za 4 hodiny. Nachádza sa v najobľúbenejšej destinácii Slovákov

Predstavte si, že sa môžete ponoriť do bazéna. Avšak nie akéhokoľvek. Pozrite si miesta, kde si popri dokonalom relaxe môžete užiť tie najkrajšie výhľady.
Ako informuje web Euronews, nová štúdia založená na sledovaní pohybu očí odhalila kúpele s najpôsobivejším vizuálnym dojmom na svete. Ukázala, že prostredie a dizajn môžu ovplyvňovať spôsob, akým si užívame relax. Vizuálne podnetné a príjemné prostredie môže umocniť ostatné zmyslové zážitky. V kontexte kúpeľov to znamená, že príťažlivé prostredie môže pomôcť návštevníkom cítiť sa uvoľnenejšie. Môže dokonca zvýšiť prínos rôznych procedúr.
Spoločnosť Spaseekers zostavila rebríček najpôsobivejších kúpeľov na svete, ktoré ponúkajú nádherné výhľady, ale aj pôsobivé interiéry. Požiadala 200 ľudí, aby si prezerali rôzne zábery kúpeľov. Následne sa za pomoci technológie sledovania pohybu očí a dvoch kľúčových ukazovateľov zmerala miera ich vizuálneho zaujatia jednotlivými lokalitami.
Procedúry v srdci tropickej prírody
Pri každej lokalite sa hodnotilo, ako rýchlo pozorovateľa zaujala a ako dlho si jeho pozornosť udržala. Každá z lokalít mohla získať nanajvýš 100 bodov. Napokon sa podarilo vybrať päť najkrajších miest v rôznych kútoch sveta. Najvyššie hodnotenie 96,2 bodu získali kúpele na Novom Zélande The Lost Spring.
Vďačí za to okrem iného 16 000 rokov starým geotermálnym vodám, bujným tropickým záhradám, nádherným skalným útvarom a procedurálnym miestnostiam s výhľadom na zeleň. Do TOP 20 sa dostali aj ďalšie dve miesta na Novom Zélande. Zdá sa teda, že sa sem skutočne oplatí vyraziť za oddychom v nádhernom prostredí.
Na druhom mieste s 88,7 zo 100 bodov sa umiestnili Peninsula Hot Springs v Austrálii. Hoci sa kúpele nachádzajú 90 minút cesty od rušného Melbournu, pôsobia, ako keby ste sa ocitli v celkom inom svete. Lákavé sú okrem iného tým, že sa tu môžete okúpať aj v jaskyni, no nájdete tu aj prvky tureckých kúpeľov či škandinávskej atmosféry.
Jedného z víťazov nájdete v Taliansku
COMO Shambhala Estate v Indonézii sa s hodnotením 88,4 bodu umiestnili na tretej priečke. Kúpele nájdete hlboko v džungli na obľúbenom mieste dovolenkárov – na Bali. Jedinečné miesto je známe tým, že núka kombináciu luxusného wellness s moderným nádychom, no v srdci nadpozemsky krásnej prírody. Miesto je známe tiež holistickým prístupom. Príroda tu nie je len pekným pozadím, ale priamou súčasťou zážitku.
Štvrté miesto s hodnotením 87,7 bodu obsadili Chena Hot Springs Resort and Spa v Amerike. Kúpele nájdete uprostred divočiny na Aljaške. V skalnatom jazierku, v ktorom je teplá voda po celý rok, si môžete užívať unikátny výhľad na krásnu prírodu. Počas horúcich letných dní sem uniknete pred každodenným ruchom. V zime, ak budete mať šťastie, zas uvidíte polárnu žiaru z jazierka obklopeného snehom.
TOP 5 najkrajších kúpeľov na celom svete uzatvára s hodnotením 83,8 bodu Lefay Resort & Spa Lago di Garda v Taliansku. Na svoje si teda prídete aj v prípade, ak práve nechcete cestovať na Nový Zéland či do Austrálie. Vychutnať si tu môžete panoramatické sauny, ale aj kúpanie v slanej vode, nehovoriac o dokonalých výhľadoch.
Ak si sem chcete zájsť, z bratislavského letiska môžete letieť do Milána, ste tam už za približne hodinu a pol. Letenka vás vyjde od 33 eur (cena je platná v čase písania článku a môže sa meniť). Z Milána sa do vysnívanej destinácie dostanete za približne 2,5 hodiny autom.
