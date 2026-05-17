K najkrajšiemu wellness na svete sa dostanete za 4 hodiny. Nachádza sa v najobľúbenejšej destinácii Slovákov

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
Relax naberá celkom nový rozmer.

Predstavte si, že sa môžete ponoriť do bazéna. Avšak nie akéhokoľvek. Pozrite si miesta, kde si popri dokonalom relaxe môžete užiť tie najkrajšie výhľady.

Najkrajšie miesta na svete

Ako informuje web Euronews, nová štúdia založená na sledovaní pohybu očí odhalila kúpele s najpôsobivejším vizuálnym dojmom na svete. Ukázala, že prostredie a dizajn môžu ovplyvňovať spôsob, akým si užívame relax. Vizuálne podnetné a príjemné prostredie môže umocniť ostatné zmyslové zážitky. V kontexte kúpeľov to znamená, že príťažlivé prostredie môže pomôcť návštevníkom cítiť sa uvoľnenejšie. Môže dokonca zvýšiť prínos rôznych procedúr.

Spoločnosť Spaseekers zostavila rebríček najpôsobivejších kúpeľov na svete, ktoré ponúkajú nádherné výhľady, ale aj pôsobivé interiéry. Požiadala 200 ľudí, aby si prezerali rôzne zábery kúpeľov. Následne sa za pomoci technológie sledovania pohybu očí a dvoch kľúčových ukazovateľov zmerala miera ich vizuálneho zaujatia jednotlivými lokalitami.

Procedúry v srdci tropickej prírody

Pri každej lokalite sa hodnotilo, ako rýchlo pozorovateľa zaujala a ako dlho si jeho pozornosť udržala. Každá z lokalít mohla získať nanajvýš 100 bodov. Napokon sa podarilo vybrať päť najkrajších miest v rôznych kútoch sveta. Najvyššie hodnotenie 96,2 bodu získali kúpele na Novom Zélande The Lost Spring.

Vďačí za to okrem iného 16 000 rokov starým geotermálnym vodám, bujným tropickým záhradám, nádherným skalným útvarom a procedurálnym miestnostiam s výhľadom na zeleň. Do TOP 20 sa dostali aj ďalšie dve miesta na Novom Zélande. Zdá sa teda, že sa sem skutočne oplatí vyraziť za oddychom v nádhernom prostredí.

Na druhom mieste s 88,7 zo 100 bodov sa umiestnili Peninsula Hot Springs v Austrálii. Hoci sa kúpele nachádzajú 90 minút cesty od rušného Melbournu, pôsobia, ako keby ste sa ocitli v celkom inom svete. Lákavé sú okrem iného tým, že sa tu môžete okúpať aj v jaskyni, no nájdete tu aj prvky tureckých kúpeľov či škandinávskej atmosféry.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Peninsula Hot Springs (@peninsulahotsprings)

Jedného z víťazov nájdete v Taliansku

COMO Shambhala Estate v Indonézii sa s hodnotením 88,4 bodu umiestnili na tretej priečke. Kúpele nájdete hlboko v džungli na obľúbenom mieste dovolenkárov – na Bali. Jedinečné miesto je známe tým, že núka kombináciu luxusného wellness s moderným nádychom, no v srdci nadpozemsky krásnej prírody. Miesto je známe tiež holistickým prístupom. Príroda tu nie je len pekným pozadím, ale priamou súčasťou zážitku.

Štvrté miesto s hodnotením 87,7 bodu obsadili Chena Hot Springs Resort and Spa v Amerike. Kúpele nájdete uprostred divočiny na Aljaške. V skalnatom jazierku, v ktorom je teplá voda po celý rok, si môžete užívať unikátny výhľad na krásnu prírodu. Počas horúcich letných dní sem uniknete pred každodenným ruchom. V zime, ak budete mať šťastie, zas uvidíte polárnu žiaru z jazierka obklopeného snehom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Lefay Resorts & Residences (@lefayresorts)

Niet pochýb o tom, že Taliansko sa v súčasnosti teší mimoriadnej popularite. Dokonca vedie aj pred Chorvátskom, pričom dopyt sa sústreďuje najmä na sever krajiny, ktorý je lepšie dostupný autom a zapadá do trendu kratších a logisticky jednoduchších ciest.

TOP 5 najkrajších kúpeľov na celom svete uzatvára s hodnotením 83,8 bodu Lefay Resort & Spa Lago di Garda v Taliansku. Na svoje si teda prídete aj v prípade, ak práve nechcete cestovať na Nový Zéland či do Austrálie. Vychutnať si tu môžete panoramatické sauny, ale aj kúpanie v slanej vode, nehovoriac o dokonalých výhľadoch.

Ak si sem chcete zájsť, z bratislavského letiska môžete letieť do Milána, ste tam už za približne hodinu a pol. Letenka vás vyjde od 33 eur (cena je platná v čase písania článku a môže sa meniť). Z Milána sa do vysnívanej destinácie dostanete za približne 2,5 hodiny autom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech sa ubytoval v jednom z najväčších wellness hotelov na Slovensku: Pozrite sa, čo ho…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Jiří vlastní 200-ročnú romantickú vilu v Toskánsku: Susedia nás hneď prijali, s kúpou domu vám tu všetci pomôžu
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Najhorší pápež v histórii: Unášal pútničky a robil s nimi orgie, kardinála dal vykastrovať. Zomrel pri sexe s milenkou
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Lukáš kontroluje nehnuteľnosti: Videl som dom zlomený na dve polovice. Skryté chyby často vyjdú draho
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Slováci môžu o takej mzde len snívať. Analytik vysvetľuje, prečo nám Poľsko „utieklo“
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Patrik a Monika pracujú na Islande ako upratovači: Zarobené peniaze im pomôžu urobiť dobrú vec
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
1 na 1
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Psychologička Lucia Košťálová o prípade učiteľky v Nitre: Škola by mala mať postup pre tieto situácie
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Namaľoval Hitlera ako masturbuje, bol ním posadnutý. Salvador Dalí veril, že je reinkarnáciou mŕtveho brata
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Dobil tehotnú ženu, ktorá následne porodila, dieťa zabil. Sells môže mať na rukách krv až 70 ľudí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac