Z romantickej klasiky, na ktorej sme dospievali, 50 odtieňov sivej: Nový film prináša vášeň a poriadne pikantné scény

Foto: Continental film

Zuzana Veslíková
Tip na film
Fanúšikom Búrlivých výšin od Emily Brontëovej sa rozbúri krv v žilách.

Literárna klasika opäť ožíva na strieborných plátnach, no podľa prvého traileru to vyzerá tak, že bude horúcejšia, než by ste si mysleli. 

Mnohí dodnes nedajú dopustiť na filmové spracovanie Búrlivých výšin z roku 1992, stále sa k nemu vracajú a dokáže v nich vyvolať intenzívne emócie. Už čoskoro uzrie svetlo sveta nová snímka vychádzajúca z tejto predlohy, ktorá sa okrem iného môže pochváliť zvučným hereckým obsadením a taktiež talentovanou tvorkyňou, ktorá sa románu opäť chytila.

Foto: Continental film

Vysoké očakávania sú namieste

Scenáru a réžie sa chopila Emerald Fennell, ktorú môžete poznať aj ako herečku, no mimoriadne úspechy žne aj spoza kamery. Stojí za vznikom snímok Nádejná mladá žena (Promising Young Woman), za ktorej scenár si dokonca vyslúžila sošku Oscara, alebo Saltburn, ktorou poriadne šokovala. A vyzerá to tak, že táto rola sa jej zapáčila a chystá sa šokovať ďalej.

V pustých yorkshirských vresoviskách sa rodí láska, ktorá nemá milosrdenstvo. Catherine Earnshaw (Margot Robbie) a Heathcliff (Jacob Elordi) sú spojení vášnivým citom, ktorý pohlcuje všetko okolo. Žiarlivosť, zrada a túžba po moci ich vtiahnu do špirály nenávisti, ktorá presahuje hranice života a smrti.

Sexuálnejší pohľad na knihu

Trailer na pripravovanú novinku uzrel svetlo sveta a spôsobil ošiaľ. Ukazuje, že nový film je temnou, nekompromisnou a vášnivou interpretáciou klasickej knihy od Emily Brontëovej, ktorá teraz dostáva omnoho drsnejší, sexuálnejší a kontroverznejší pohľad.

Margot Robbie ako Catherine Earnshaw a Jacob Elordi ako Heathcliff predvádzajú intenzívne a horúce emocionálne výbuchy, ktoré presahujú rámec predchádzajúcich adaptácií. Film sa nezdráha ukázať pravú podstatu vášne medzi nimi, a to vášne, ktorá neničí len ich duše, ale aj všetko, čoho sa dotkne, približuje tlačová správa.

Prirovnávajú ich k 50 odtieňom

Ľudia sú z prvých ukážok vo vytržení. „Nevedel som, že Búrlivé výšiny sú štvrtým dielom série 50 odtieňov sivej,“ zhodnotil niekto po pozretí trailera. No mnohí sa podľa reakcií výsledku obávajú a uvažujú nad tým, čo to má s originálnymi Búrlivými výšinami spoločné. Nie je sa čo čudovať, ide o klasiku, s ktorou sme dospievali, a preto sa na nový film bude hľadieť mimoriadne kritickým okom. Ako u divákov obstojí, sa dozvieme už čoskoro.

Snímka nedostala svoju premiéru len tak v hocijaký dátum, ale uvidíme ju 14. februára, presne na Valentína, pod taktovkou distribučnej spoločnosti Continental Film.

