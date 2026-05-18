Zaspomínajte si na úplne prvú Let’s Dance. Prvou na tanečnom parkete bola legendárna speváčka

Jedenásta séria Let’s Dance nedávno skončila a korunu najlepších z najlepších si na hlavu nasadili herečka Zuzana Porubjaková a tanečník Matyáš Adamec. V tomto All Stars ročníku sa pritom proti sebe postavili predošlí víťazi, takže konkurencia bola skutočne neúprosná.
Sledovanie poslednej odvysielanej série so sebou prinieslo aj poriadnu dávku nostalgie. Prvýkrát bola totiž šou odvysielaná v roku 2006 a hoci sa víťazi prvých dvoch ročníkov do šou nevrátili, rozhodne sa na začiatky Let’s Dance na Slovensku nezabudlo. Prvou víťazkou sa stala Zuzana Fialová po boku Petra Modrovského. Ten si neskôr prvé miesto zopakoval v štvrtej sérii po boku Nely Pociskovej.
Tanec, ktorý to celé odštartoval
V prvom ročníku zostavu dotvorili kanoista Juraj Bača, spevák Tomáš Bezdeda, moderátorka Marianna Ďurianová, herec Maroš Kramár, speváčka Helena Vondráčková, herečka Kateřina Brožová, bývalý hokejista Jozef Golonka, Jan Novotný z Nevesty pre milionára a desiatku súťažiacich uzavrel módny návrhár František Mikloško.
Druhé miesto získal Juraj Bača a na treťom skončil Tomáš Bezdeda, ktorý len rok predtým skončil na treťom mieste v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar.
Nebol to však nikto z prvých priečok, kto na parkete vystúpil ako prvý a odštartoval tým éru tanečných horúčok na Slovensku. Prvýkrát totiž na parkete nezahviezdil nik iný ako Helena Vondráčková. Tá to v modrých trblietavých šatách poriadne roztočila a dnes si tento jej tanec môžete s nami pripomenúť aj vy.
Speváčka si zatancovala po boku Milana Plačka, zatiaľ čo im do tanca hrala skladba Something Got Me Started z roku 1991. Už na začiatku pritom ukázala, že keď ide o hudbu, nemá len zlato v hrdle, ale aj v bokoch, keďže rytmus a energia sú pre ňu prirodzené. Ovácie z publika to len potvrdzovali. Nakoniec však skončila na 6. mieste a neprebojovala sa ani do semifinále.
