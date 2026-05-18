Slovenská banka mení svoje meno: Čaká ju nová éra, pod investičnou skupinou chystá expanziu

Na slovenskom bankovom trhu je v posledných mesiacoch pomerne rušno a po zlúčení ČSOB a 365.bank, ktorému sme sa venovali v našom predošlom článku, chystá významnú zmenu ďalšia banka.
Tentoraz však nejde o bežnú , ale o prvú špecializovanú banku na Slovensku, ktorá sa zameriava na privátne bankovníctvo. Privatbanka totiž mení svoj názov a po novom sa bude volať Penta Bank, po svojom vlastníkovi. O téme informuje magazín Forbes, na základe správy ČTK.
Pod záštitou Penty
Banka totiž od roku 2007 patrí pod Penta Investments, k zmene názvu však príde až teraz. Na Slovensku pritom pôsobí vyše tri desaťročia a ponúka služby korporátneho a individuálneho bankovníctva. Taktiež sa chce výrazne rozvíjať v Česku, neskôr aj v ďalších krajinách, kde Penta pôsobí.
Obchodné pobočky Privatbanky aktuálne nájdete v Bratislave, Banskej Bystrici, Brezne, Dunajskej Strede, Košiciach, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, Trnave a Žiline.
