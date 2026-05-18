Zviazal ju reťazami a týždeň vozil v kufri auta: Muža zadržali na strednom Slovensku, obeti sa podarilo ujsť

Okresný súd v Banskej Bystrici v nedeľu rozhodol o vzatí do väzby 37-ročného muža obvineného zo spáchania násilnej trestnej činnosti, ktorého polícia zadržala v sobotu 16. mája. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla, vyšetrovateľ muža obvinil zo zločinu obmedzovania osobnej slobody spáchaného v súbehu so zločinom lúpeže, s prečinom ublíženia na zdraví, prečinom nebezpečného vyhrážania, ale aj prečinom neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Uniesol ju a týždeň vozil v kufri auta
„V prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony, z tohto dôvodu nie je možné zo strany polície poskytnúť bližšie informácie,“ dodala polícia.
Podrobnosti o prípade priniesla Televízia Joj. Obvinený mal takmer týždeň držať ženu v kufri auta. Spôsobil jej zranenia, zlomeniny v oblasti tváre aj traumu. So ženou sa mal zoznámiť prostredníctvom zoznamky.
44-ročnú ženu uniesol z Revúcej a následne ju zviazal reťazami, fyzicky jej ubližoval, oblieval ju studenou vodou a chcel od nej peniaze, ktoré sa mu nakoniec aj podarilo z jej účtu získať.
Obeti sa však nakoniec našťastie podarilo ujsť, keď si únosca potreboval vymeniť auto. Žena požiadala o pomoc a svedkovia zavolali políciu. Následne muža naháňali a chytili.
