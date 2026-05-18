Zverejnili veľký prehľad ojazdených vozidiel: Obľúbené auto totálne sklamalo, do tejto značky sa oplatí ísť

Ako to už pri autách býva, niektoré sú jednoducho horšie ako ostatné. Rozdiely sú nielen pri značkách, ale veľakrát aj pri rôznych modeloch od rovnakej značky. Ešte väčší pozor si pritom treba dávať pri autách z dovozu.
Veľká časť dovezených áut pochádza z Nemecka a pre Slováka preto môže byť zaujímavé pozrieť si najnovší prehľad najlepších a najhorších ojazdených vozidiel podľa dát z nemeckých STK. Štatistiky zverejnila testovacia asociácia TÜV a informuje o tom nemecký autoklub ADAC. Na tému upozornilo CNN Prima News.
Komplexné štatistiky
Štatistiky sú naozaj komplexné a pochádzajú z približne 9,5 milióna technických kontrol vykonaných medzi 1. júlom 2024 a 30. júnom 2025 na 216 typoch osobných motorových vozidiel, z toho 18 čisto elektromobilov. Podľa dát neprejde druhou povinnou kontrolou jedno z desiatich vozidiel po piatich rokoch prevádzky, v prípade tretej je to už takmer každé štvrté vozidlo.
V kategórii dvoj- až trojročných vozidiel skončila najlepšie Mazda 2. Medzi štvor- až päťročnými ojazdenými autami vyhrali Volkswageny Golf Sportsvan a T-Roc, najlepším šesť- až sedemročným ojazdeným autom je opäť T-Roc, osem- až deväťročnú skupinu ovládla Mazda CX-3. Vo veku 10 až 11 rokov zvíťazil Mercedes-Benz triedy B a v najstaršej sledovanej kategórii 12- až 13-ročných áut sa najlepšou voľbou stal Volkswagen Touareg.
V prípade najhorších áut máme zlú správu pre fanúšikov Tesly. V najmladšej kategórii skončila najhoršie Tesla Model Y, následne BMW rady 5 a 6, Dacia Duster a v kategórii 12- až 13-ročných vozidiel skončil najhoršie Francúz v podobe Renaultu Clio.
