Obľúbená dovolenková destinácia má najviac pláží s Modrou vlajkou. Prepísala historický rekord

Pri výbere letnej dovolenky pri mori mnohí hľadia predovšetkým na kvalitu pláží. Ak je toto kritérium aj pre vás na prvom mieste, poznáme destináciu, ktorá môže byť pre vás tou správnou voľbou. 

Pláže Stredozemného mora, ktoré obstáli kvalitou vody, prístupnosti, ale aj bezpečnosti, dostali od organizácie Foundation for Environmental Education ocenenie Modrá vlajka. Jedna európska krajina stanovila nový rekord s až 794 plážami s Modrou vlajkou, informoval portál Euronews.

Nebudeme vás dlho napínať, je ňou Španielsko, ktoré si oproti minulému roku polepšilo až o 44 týchto ocenení. Najviac z nich putovalo do obľúbených regiónov Valencia, Andalúzia a Galícia.

Druhým miestom s najväčším počtom pláží s Modrou vlajkou pre rok 2026 je Grécko so 657 oceneniami a jeho top regiónmi sa stali Chalkidiki a ostrov Kréta. Pomyselnú bronzovú medailu si odnáša Turecko so 625 Modrými vlajkami. Tu vynikala Antalya, kam cestujú na dovolenku aj mnohí Slováci. Štvrté skončilo Taliansko a piate Portugalsko.

Ak sa chystáte v lete do Chorvátska, cestou sa môžete zastaviť v jednom z najpohostinnejších regiónov. Ako sme vás informovali, spoločnosť Booking udelila svoje ocenenia Traveller Review Awards najpohostinnejším regiónom Chorvátska podľa cestovateľov na rok 2026.

Foto: Unsplash

Na tretej priečke sa umiestnila Osijecko-baranjská župa, ktorá sa nachádza na hraniciach s Maďarskom a so Srbskom. Z Bratislavy vám cesta autom do tohto regiónu zaberie asi päť hodín. Na druhom mieste sa nachádza neďaleká Vukovarsko-srijemská župa, ktorá hraničí so Srbskom a s Bosnou a Hercegovinou. Z Bratislavy sa sem dostanete autom za približne päť a pol hodiny.

A absolútnym kráľom sa stala Varaždínska župa, ktorú nájdete severne od Záhrebu a dotýka sa slovinských hraníc. Z nášho hlavného mesta je vzdialená pod štyri hodiny cesty autom.

