Dlhoročná slovenská firma s desiatkami predajní čelí problémom. Odvracať musí konkurz, dlhy má aj voči štátu

V segmente predaja pančuchového tovaru, plaviek či spodnej bielizne na Slovensku pôsobí niekoľko veľkých hráčov. Medzi najznámejších obchodníkov rozhodne patrí Bepon, ktorý má na domácom trhu desiatky pobočiek. Tradičná značka však v týchto dňoch rieši problémy.
Ako vyplýva z dokumentu zverejneného v Registri úpadcov (RÚ), voči eseročke Bepon Retail SK bolo začaté konkurzné konanie. Firma dokázala v uplynulých troch rokoch stále vygenerovať zisk a zdalo sa, že sa z negatívneho covidového obdobia otriasla. Do konkurzu Bepon tlačí iná firma zaoberajúca sa predajom plaviek. Na situáciu upozornili Hospodárske noviny.
Špekulatívny konkurz?
HN v súvislosti so začatým konkurzným konaním oslovili konateľa Beponu Petra Beliša. „Naša spoločnosť sa už od pandémie Covidu-19 snaží urovnať vtedy vzniknuté finančné problémy. Pracujeme na tom a očakávame, že v krátkom čase budú tieto problémy aj vyriešené,“ uviedol Beliš s tým, že firma má zdravé podnikateľské jadro a návrh považuje za špekulatívny.
Ako kritické sa pri Bepone ukázalo obdobie okolo pandémie, v rámci ktorého bola do značnej miery odstavená sieť kamenných prevádzok. Podľa zverejnených hospodárskych výsledkov v rokoch 2020 a 2021 spoločnosť prerobila takmer 2 milióny eur a do značnej miery jej klesli aj tržby. V posledných troch účtovných obdobiach však už vždy vykázala zisk – vlani pri tržbách 9,5 milióna eur bezmála 200-tisíc eur, celkovo za tri roky okolo 586-tisíc eur.
Či napokon značka spolu s prevádzkujúcou firmou skončí v konkurze, ukážu až najbližšie týždne. Vo všeobecnosti platí, že súd konkurz vyhlási v prípade, ak nie je spoločnosť schopná splácať svoje záväzky, prípadne je takzvane predlžená (hodnota majetku dlžníka je nižšia ako hodnota jeho záväzkov).
Eseročka Bepon Retail SK k dnešnému dňu (11. september 2025) podľa zverejnených záznamov dlhuje peniaze aj štátu. Najväčšie záväzky voči nej eviduje Finančná správa SR – 220-tisíc eur. Sociálnej poisťovni má predajca pančuchového tovaru dlhovať 147-tisíc eur a okolo 40-tisíc eur dlží zdravotným poisťovniam.
Hustá sieť predajní
Tradícia spoločnosti Bepon siaha do minulého storočia a na tuzemskom trhu je už prakticky tri desaťročia. Odvtedy sa firma rozšírila naprieč celou krajinou a dnes sú jej prevádzky prítomné takmer v každom väčšom nákupnom centre.
Podľa dostupných štatistík je aktuálne otvorených 44 predajní. Iba v Bratislave a Trnave je v prevádzke 13 obchodov, zastúpenie má spoločnosť aj v ďalších krajských mestách.
