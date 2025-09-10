Zamestnanci a živnostníci prídu o stovky eur: Pozrite si prehľad, ako im konsolidácia vytiahne z vrecka viac peňazí

Foto: TASR - Martin Baumann

Jakub Baláž
Kritikou nešetria odborníci, zväzy, združenia a ani bežní ľudia. Vláda podľa nich zachovala populistické opatrenia či 13. dôchodky, pričom o peniaze ukráti najmä podnikateľov a zamestnancov.

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu. Okrem diskutovaného zrušenia dní pracovného pokoja sa konsolidácia do značnej miery dotkne pracujúcich ľudí a živnostníkov aj v inej oblasti.

Jedno z najzásadnejších predstavených opatrení sa totiž týka zvýšenia zdravotných odvodov o jeden percentuálny bod. Štát si od tohto kroku sľubuje zhruba 358 miliónov eur a dotkne sa ako ľudí zamestnaných na trvalý pracovný pomer, tak napríklad aj živnostníkov a menších podnikateľov. Okrem toho sa tiež skracujú takzvané odvodové prázdniny z dvanástich mesiacov na šesť.

Zároveň rezort financií pripravuje zvýšenie vymeriavacieho základu na výpočet odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov a s tým spojený skokový nárast povinných minimálnych odvodov o 20 %.

V súvislosti s prezentovanými novinkami sa okamžite vzniesla vlna kritiky, ktorú začala rozdúchavať opozícia. Podľa nej minister financií Ladislav Kamenický opäť zlyhal a vláda sa rozhodla šetriť predovšetkým na bežných ľuďoch. „Minister Kamenický je zrelý na odvolanie,“ uviedol podpredseda strany SaS Marián Viskupič. K situácii sa už vyjadrili aj viaceré zväzy či združenia.

Vláda vraj ide proti ľuďom

Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, v reakcii na tretí konsolidačný balíček uviedla, že vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov, čím ohrozuje efektívnosť konsolidácie a zbytočne zaťažuje podnikateľov a pracujúcich. Informovala o tom TASR.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Zvyšovanie odvodov a sprísňovanie ďalších podmienok podľa odborníkov ide priamo proti podpore podnikania v krajine a môže byť pre mnohých malých a stredných podnikateľov problémové, ba až kritické. Už teraz je slovenské daňovo-odvodové zaťaženie najvyššie v rámci krajín V4 a je vyššie napríklad aj v porovnaní s Rakúskom či Nemeckom. V praxi to znamená, že slovenskí zamestnávatelia síce zaplatia najviac, ale ľuďom pribudne v peňaženkách najmenej peňazí.

Podľa Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) je síce konsolidácia nevyhnutná, no prezentované body tretej konsolidačnej vlny môžu viesť k ďalšiemu zníženiu počtu živnostníkov, poklesu príjmov, strate konkurencieschopnosti, ale tiež k odchodu malých podnikateľov do zahraničia.

Ročne prídu o stovky eur

To, že nepôjde iba o zanedbateľné čísla, dokazujú aj konkrétne príklady z praxe. Ako napríklad upozornil portál Index, zamestnanci zarábajúci 1 500 eur mesačne brutto môžu ročne zaplatiť viac až o 150 eur. S platom 2 000 eur ročne až o 200 eur. Dôvodom je zvýšenie zdravotných odvodov o 1 %.

Pri živnostníkoch sa táto suma dokonca vyšplhá minimálne na 700 eur. Minimálna výška odvodov sa totiž štandardne vypočítava z minimálneho vymeriavacieho základu. Nový konsolidačný balíček zvýši túto hodnotu z pôvodných 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov na 60 %. Medziročne sa tak mesačná výška sociálnych odvodov zvýši minimálne o 50,51 eura.

Už spomínané zvyšovanie zdravotných odvodov medziročne živnostníkom nafúkne náklady minimálne o 7,62 eura mesačne. Ak sa na tieto náklady pozrieme so širšou optikou, v praxi to bude znamenať zhruba 700-eurové ročné navýšenie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Od štátu roky získavala zákazky za státisíce eur, teraz je v konkurze. Známu SBS doň…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac