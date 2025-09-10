Zamestnanci a živnostníci prídu o stovky eur: Pozrite si prehľad, ako im konsolidácia vytiahne z vrecka viac peňazí

Balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu. Okrem diskutovaného zrušenia dní pracovného pokoja sa konsolidácia do značnej miery dotkne pracujúcich ľudí a živnostníkov aj v inej oblasti.
Jedno z najzásadnejších predstavených opatrení sa totiž týka zvýšenia zdravotných odvodov o jeden percentuálny bod. Štát si od tohto kroku sľubuje zhruba 358 miliónov eur a dotkne sa ako ľudí zamestnaných na trvalý pracovný pomer, tak napríklad aj živnostníkov a menších podnikateľov. Okrem toho sa tiež skracujú takzvané odvodové prázdniny z dvanástich mesiacov na šesť.
Zároveň rezort financií pripravuje zvýšenie vymeriavacieho základu na výpočet odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo súčasných 50 % na 60 % priemernej mzdy v hospodárstve spred dvoch rokov a s tým spojený skokový nárast povinných minimálnych odvodov o 20 %.
V súvislosti s prezentovanými novinkami sa okamžite vzniesla vlna kritiky, ktorú začala rozdúchavať opozícia. Podľa nej minister financií Ladislav Kamenický opäť zlyhal a vláda sa rozhodla šetriť predovšetkým na bežných ľuďoch. „Minister Kamenický je zrelý na odvolanie,“ uviedol podpredseda strany SaS Marián Viskupič. K situácii sa už vyjadrili aj viaceré zväzy či združenia.
Vláda vraj ide proti ľuďom
Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, v reakcii na tretí konsolidačný balíček uviedla, že vláda stále nedostatočne šetrí na strane výdavkov, čím ohrozuje efektívnosť konsolidácie a zbytočne zaťažuje podnikateľov a pracujúcich. Informovala o tom TASR.
Zvyšovanie odvodov a sprísňovanie ďalších podmienok podľa odborníkov ide priamo proti podpore podnikania v krajine a môže byť pre mnohých malých a stredných podnikateľov problémové, ba až kritické. Už teraz je slovenské daňovo-odvodové zaťaženie najvyššie v rámci krajín V4 a je vyššie napríklad aj v porovnaní s Rakúskom či Nemeckom. V praxi to znamená, že slovenskí zamestnávatelia síce zaplatia najviac, ale ľuďom pribudne v peňaženkách najmenej peňazí.
Podľa Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) je síce konsolidácia nevyhnutná, no prezentované body tretej konsolidačnej vlny môžu viesť k ďalšiemu zníženiu počtu živnostníkov, poklesu príjmov, strate konkurencieschopnosti, ale tiež k odchodu malých podnikateľov do zahraničia.
Ročne prídu o stovky eur
To, že nepôjde iba o zanedbateľné čísla, dokazujú aj konkrétne príklady z praxe. Ako napríklad upozornil portál Index, zamestnanci zarábajúci 1 500 eur mesačne brutto môžu ročne zaplatiť viac až o 150 eur. S platom 2 000 eur ročne až o 200 eur. Dôvodom je zvýšenie zdravotných odvodov o 1 %.
Pri živnostníkoch sa táto suma dokonca vyšplhá minimálne na 700 eur. Minimálna výška odvodov sa totiž štandardne vypočítava z minimálneho vymeriavacieho základu. Nový konsolidačný balíček zvýši túto hodnotu z pôvodných 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov na 60 %. Medziročne sa tak mesačná výška sociálnych odvodov zvýši minimálne o 50,51 eura.
Už spomínané zvyšovanie zdravotných odvodov medziročne živnostníkom nafúkne náklady minimálne o 7,62 eura mesačne. Ak sa na tieto náklady pozrieme so širšou optikou, v praxi to bude znamenať zhruba 700-eurové ročné navýšenie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
