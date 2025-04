Divákom leží v žalúdku súťažiaca z Bez servítky. Lezie im na nervy, podľa nich je nesympatická a odporná

Akonáhle odštartoval ďalší týždeň s novou partiou ľudí, diváci si všimli jednu vec. Kuchárske varešky tentokrát zobrali do rúk známe tváre slovenského stand-upu, ktoré sa postarali o zábavu. V pondelok navaril svojim hosťom Jaro Slávik, ktorého mnohí poznajú ako prísneho porotcu. Naservíroval nielen pravé šampanské, ale aj mušle, teda jedlo, ktoré nemusí sadnúť každému. Nakoniec ohúril kuchárskym umením, no zdá sa, že stredobodom pozornosti bol pre divákov iný súťažiaci.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Okrem Jara Slávika sa pri sporáku stihol predviesť aj temný mág humoru Jerry, ktorý ukázal, že má nielen zmysel pre humor, ale i talent v kuchyni. Diváci však neskrývali prekvapenie a najviac sa vyjadrili k jedinej žene, ktorá strávi týždeň v mužskom osadenstve. Zjavne ju príliš nemusia, o čom svedčia komentáre a reakcie, ktorými dali jednoznačne najavo, čo si o nej myslia. A to sa pritom Nasi, ktorá vytiahne tromfy z iránskej kuchyne, dostane k vareniu až vo štvrtok. Ktovie ako zareagujú diváci po jej kulinárskom umení.

Zavalila ju vlna kritiky

Zatiaľ však mnohí pekné slová na jedinú ženu týždňa nemajú. Aj keď si celkovo pochvaľujú skvelú partiu, ktorá sa stretla, prekáža im spomínaná Nasi. „Super, až na tú premúdrelú ženskú,“ nedával si servítku pred ústa jeden divák. „Super týždeň bude, no tá jediná ženská chce byť nejaká dôležitá…“ pridala sa k nemu žena. Podľa niektorých sa Jarovi podarilo menu, ktoré pripravil. „Bol perfektný, aj super navaril. Až na tú múdru cudzinku, nepríjemná baba,“ napísala diváčka, ktorej taktiež prekáža Nasi. „Ona je tam rušivý element,“ znel ďalší úprimný komentár.

Hoci to podľa hodnotenia vyzeralo tak, akoby mala niečo proti Jarovi Slávikovi, mnohí sa zhodli na jednom. „Podľa dokrútok zajtrajška je proti každému,“ zaklincovala to žena. „To, aké nízke hodnotenia oproti nim dáva, sa súťažiaci dozvedia, až keď si na záver zoberie peniaze. To isté robil minulý týždeň aj ten, čo vyhral…“ vyjadrila sa ďalšia.

Keď navaril Jerry, opäť si vyslúžila spŕšku kritiky zo strany divákov, ktorí nemôžu uveriť vlastným očiam. Niektorí dokonca neskrývali antipatie voči nej a vyjadrili sa po zhliadnutí videa, na ktorom si hostia vychutnávali Jerryho dezert. K tejto pochúťke sa Nasi niekoľkokrát vyjadrila jediným slovom „ehm“, vďaka čomu diváci ohodnotili, že je trápna. Tak ako sa jej stačilo stručne vyjadriť po ochutnaní dezertu, také boli aj reakcie divákov na ňu. „Odporná,“ okomentovala krátke video s Nasi jedna diváčka. „Nesympatická žena,“ uviedla ďalšia. „Sprostaňa,“ znel ďalší komentár, ktorý nepôsobil práve najpríjemnejšie.

Vyzerá to tak, že mimo stand-upového mikrofónu zatiaľ zaujala len Nasi, aj keď v tomto prípade v negatívnom duchu. Na jej adresu smerovali aj iné komentáre, ktoré ju neukazujú v dobrom svetle. „Mala by si podať prihlášku do školy, naučiť sa držať príbor a ako sa má jesť pri stole,“ venovala jej slová diváčka, keď Nasi sedela pri stole, ktorý prestrel známy porotca.

Podobné názory aj pred dvomi rokmi