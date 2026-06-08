Lenka Šóošová po 44 rokoch prezradila, že mohla byť Bambuľkou: O tajomstve z detstva mnohí netušili

Lenka Šóošová sa na Instagrame podelila s príbehom, ktorý mnohých jej fanúšikov dojal a pripomenul im, že život často píše tie najkrajšie scenáre sám. Zároveň prezradila zaujímavú vec o sebe, ktorá zaujme hlavne staršie ročníky, ktoré si doteraz pamätajú na seriál s názvom Bambuľkine dobrodružstvá.
Najväčšie príbehy života často nevznikajú podľa plánu. Niekedy prídu nečakane, po rokoch alebo dokonca desaťročiach a ukážu nám, že každá skúsenosť má svoj význam. Presne o takýto silný moment sa so svojimi fanúšikmi podelila bývalá markizácka moderátorka Lenka Šóošová, ktorá na sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií a osobné zamyslenie nad tým, ako dokáže život prekvapiť.
Neuspela na konkurze
Sympatická tmavovláska je živým príkladom toho, ako dokáže život človeka prekvapiť. “Milujem život. Pre jeho zvláštne cesty, nečakané stretnutia a kruhy, ktoré sa uzatvoria presne vtedy, keď majú,” začala Lenka na sociálnej sieti. Následne odtajnila niečo, s čím nikto nerátal. Niektorí si pamätajú na príbeh päťročnej Bambuľky, ktorú vychováva milujúci dedo Jozef.
Legendárny seriál Bambuľkine dobrodružstvá mnohým prirástol k srdcu a dodnes im pripomína bezstarostné detstvo, keďže na ňom vyrastali. “Ako malé dievča som neuspela na konkurze na Bambuľku. O 44 rokov neskôr som moderovala krst knihy Bambuľkine dobrodružstvá,” napísala Lenka, ktorá pokrstila knihu s dvoma známymi ženami, vrátane Moniky Haasovej, ktorá nakoniec získala rolu Bambuľky.
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“Na jednom pódiu sme sa stretli aj so @zuzanasmatanova, ktorú som pred viac ako 20 rokmi líčila ako víťazku Coca-Cola Popstar, a s @monika__haasova – predstaviteľkou Bambuľky. Vďaka vydavateľstvu @noxi.slovensko. Náhoda? Možno. Ja však verím, že život vie presne, čo robí,” pokračovala na Instagrame.
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