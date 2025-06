Danko nekončí, premiérovi posiela drsný odkaz: Pellegrini s Ficom podľa neho likvidujú slovenskú ekonomiku

V koalícii vzniká otvorený konflikt. Andrej Danko, predseda SNS a podpredseda parlamentu, vo videu zverejnenom na sociálnej sieti tvrdo skritizoval premiéra Roberta Fica za to, že Slovensko podporilo závery samitu Európskej rady týkajúce sa Ukrajiny. Danko premiérovi vyčíta, že sa zachoval inak, než by sa podľa neho správal v opozícii.

„Milí priatelia, nedá mi, aby som sa nevyjadril k včerajšiemu statusu Roberta Fica. Odpustite mi, priatelia v koalícii, ale pýtam sa nahlas, ako by sme sa správali, keby sme boli v opozícii. Vážený pán predseda vlády, čo by ste robili, ak by Ódor verejne hovoril a dokonca podpisoval listiny, ktoré budú viesť k vstupu Ukrajiny do Európskej únie? Ako vás poznám, stáli by ste na barikádach,“ vyhlásil Danko.

Ukrajinu označil za bezpečnostné riziko

Danko sa vo svojom vyjadrení sústredil na Ukrajinu ako na problematického kandidáta na členstvo v EÚ. „A ja vám hovorím, že Ukrajina je v bezpečnostnej rizike. Ani teraz, ani v budúcnosti nemôže vstúpiť do Európskej únie. Ak vstúpi do Európskej únie, bude chcieť vstúpiť do NATO,“ uviedol.

Zároveň spochybnil nezávislosť ukrajinského hospodárstva a tvrdil, že krajina už „odovzdala všetko nerastné bohatstvo Spojeným štátom“. Dodal, že EÚ tak podľa neho len podporí záujmy amerických firiem. „Tu bude Brusel pomáhať ťažiť nerastné bohatstvo na dotovaní americké firmy. Vy naozaj nevidíte v Bruseli, ako si Spojené štáty vytierajú povláhu s Európskou úniou?“ pýta sa Fica.

Danko premiérovi pripomenul, komu vďačí za dôveru

Predseda SNS pripomenul, že aj vďaka podpore jeho strany sa Fico vrátil do premiérskeho kresla. „Veď preto ste získali dôveru, pán Robert Fico, aj našej strany. Prečo to teraz robíte inak?“ pýta sa vo videu.

Odkazuje aj na to, že Fico bol v minulosti hlasným kritikom dohôd so Spojenými štátmi, no dnes podľa Danka mlčí. Kritike neušiel ani prezident Peter Pellegrini, ktorý podľa Danka „súhlasil s navýšením financií na zbrojenie o sedem miliárd“. Spolu s Ficom podľa neho „likvidujú slovenskú ekonomiku“.

Občanov Ukrajiny vyzval, aby si zvolili nového prezidenta

Danko však dodáva, že pomoc Ukrajine má opodstatnenie, no mala by byť adresovaná občanom, nie politickým elitám. „Ukrajina potrebuje pomoc. Ale tú pomoc potrebujú občania Ukrajiny, ktorí by si už mali zvoliť nového prezidenta,“ uviedol. Zároveň vyčíta Ficovi, že počas rokovaní v Bruseli nekládol dôraz na to, čo Slovensko z pomoci Ukrajine získa.

„Prečo ste sa aj včera nepýtali v Bruseli, koľko nám dajú za tri miliardy pomoci, ktoré sme tam poslali? Američania majú nerastné bohatstvo, Slováci si utierajú ústa. Taká je pravda,“ povedal. Záver svojho videa zhrnul slovami: „Ide mi len o pravdu. Pravda je, že Ukrajina ohrozí bezpečnosť Európskej únie. Nemôže byť súčasťou EÚ ani NATO.“

Fico reagoval z Bruselu a hovorí o nepochopení

Ako sme vás už informovali, premiér Robert Fico sa Dankovým výčitkám bráni. Tvrdí, že sa Danko do neho „naváža z absolútnej nevedomosti“ v oblasti zahraničnej politiky. Pripomenul, že 26 krajín vrátane Slovenska podporilo európsku perspektívu Ukrajiny, zatiaľ čo Maďarsko sa postavilo proti.

„Čo je na tom šokujúce, neporozumiteľné či poškodzujúce národno-štátne záujmy SR?“ pýta sa Fico. Zároveň odkázal, že v Bruseli „bojuje za záujmy SR“, najmä v oblasti energetiky, a že kým sa nevyrieši otázka dovozu ruského plynu, Slovensko nebude súhlasiť s novým sankčným balíkom voči Rusku. „Je smutné, že doma ma koaličný partner namiesto podpory bezdôvodne haní,“ dodal.