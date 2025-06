Niekde sa stala chyba, v pekle nastala zima: Najsuchšiu púšť na svete pokryl sneh. Domáci len krútia hlavami

Obyvateľov púšte Atacama na severe Čile vo štvrtok ráno prekvapil netradičný jav. Najsuchšiu púšť sveta prikryla vrstva snehu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Neskutočné! Púšť Atacama, najsuchšia púšť na svete, je pokrytá snehom,“ napísali výskumníci zo sústavy rádioteleskopov ALMA na sociálnej sieti X. Zverejnili taktiež video, na ktorom vidno široké pláne pokryté snehom. Observatórium dodalo, že hoci na neďalekej náhornej plošine Chajnanator, ktorá sa nachádza vo výške viac ako 5000 metrov nad morom, je sneh pomerne bežný, v púšti Atacama nezažili tento fenomén už takmer desať rokov.

Klimatológ Raúl Cordero Carrasco z univerzity v čilskom Santiagu vyhlásil, že je ešte príliš skoro spájať sneh s klimatickou zmenou. Dodal však, že podľa ich klimatických modelov bude „tento typ udalostí, teda zrážok v púšti Atacama, pravdepodobne častejší“.

