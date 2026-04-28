Ruská armáda priznáva, že nedokáže plniť ciele na Ukrajine. Napriek tomu chystá ofenzívu, vraví Zelenskyj

Matej Mensatoris
TASR
Moskva chystá ďalšiu ofenzívu napriek problémom armády s plnením úloh, tvrdí Zelenskyj.

Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského získala konkrétne dokumenty z generálneho štábu ruských ozbrojených síl, v ktorých ruská armáda sama priznáva, že nedokáže splniť úlohy stanovené Moskvou. Zelenskyj o tom informoval na sieti X po stretnutí so šéfom ukrajinskej zahraničnej spravodajskej služby Olehom Ivaščenkom, píše TASR.

Zelenskyj vyzýva na intenzívne nasadenie dronov

Napriek údajným problémom ruské politické vedenie podľa Zelenského chystá ďalšie ofenzívne operácie a pripravuje sa na nasadenie ďalších vojakov na Ukrajinu, a to aj prostredníctvom mobilizácie na území Ruska.

Ukrajinská armáda podľa Zelenského pokračuje v oslabovaní ofenzívneho potenciálu ruských síl a jej úlohou je zvyšovať mieru nenapraviteľných strát spôsobených nepriateľovi. Tie tvoria už 60 percent všetkých strát na strane Ruska, uviedol prezident v príspevku, v ktorom zároveň vyzval na zintenzívnenie nasadenia dronov pozdĺž frontovej línie a rozšírenie sankcií proti ruskej zbrojárskej výrobe a ropnému sektoru.

Budeme tiež informovať našich partnerov o tom, ako v Moskve pokračuje príprava plánov operácií proti krajinám NATO, ako aj o pokusoch o väčšie zapojenie Bieloruska do plnenia ruských cieľov,“ napísal na sieti X.

Kyjev nedávno varoval, že Rusko sa môže opäť pokúsiť zatiahnuť Bielorusko do svojej vojny proti Ukrajine. Bielorusko v pohraničných oblastiach podľa Zelenského už buduje cesty smerom k ukrajinskému územiu a pripravuje pozície pre delostrelectvo.

