Stovky Slovákov ostávajú bez práce, popredná firma opäť hromadne prepúšťala. Významný zamestnávateľ hlási aj rekordnú stratu

Medzinárodne známa spoločnosť IBM kedysi na Slovensku zamestnávala zhruba 5 000 ľudí, čo z nej robilo aj jedného z najväčších zamestnávateľov v krajine. Vplyvom viacerých faktorov sa počty jej pracovníkov zredukovali na polovicu a ako sa zdá, v personálnych škrtoch nekončí.
O prepúšťaní v IBM sme vás informovali aj vlani, keď sa firma rozlúčila so stovkami vtedajších zamestnancov. Interné zdroje vtedy hovorili o nervozite medzi ľuďmi, ktorá vyplývala z neistoty a obáv. Vedenie spoločnosti dôvody prepúšťania nešpecifikovalo. Ako teraz upozornil portál Forbes, s redukciou zamestnaneckých stavov IT gigant pokračoval aj tento rok.
Podľa dostupných informácií firma zrušila až 224 pracovných miest, čo sa napokon premietlo do prepustenia zhruba 160 zamestnancov. Ich zotrvanie by vraj nebolo z dlhodobého hľadiska hospodárne a spoločnosť potrebuje, obzvlášť v týchto náročných časoch, fungovať efektívne.
Negatívny trend v IT segmente
Aj Slováci teda pociťujú aktuálny trend, ktorý zasiahol viaceré popredné svetové IT spoločnosti. V rámci neho často firmy optimalizujú počet pracovníkov, znižujú počet manažérov a zlučujú tímy. Ďalším dôležitým faktorom je, pochopiteľne, rozvoj umelej inteligencie.
Tá jednak dokáže nahradiť niektoré pracovné pozície, no poprední hráči do nej musia investovať nemalé finančné prostriedky. Tie v mnohých prípadoch získavajú práve na úkor zamestnancov, hlavne v administratívnej sfére. Neznamená to ale, že firma neprijíma nových pracovníkov. V rámci nastavenej stratégie sú čoraz viac žiadaní odborníci a kvalifikovaná pracovná sila v oblasti umelej inteligencie.
Samotné slovenské IBM v roku 2023 prepustilo necelých 200 pracovníkov, vlani to bolo dokonca viac ako 400. V horizonte niekoľkých rokov sa však toto číslo vyšplhalo približne na 2 500 – zo spoločnosti už teda odišla polovica niekdajších zamestnancov.
O tom, že za prepúšťaním nie je iba zmena firemného smerovania, ale tiež nutná potreba efektívnejšieho fungovania, svedčia aj hospodárske výsledky. Eseročka IBM International Services Centre sa po rokoch ziskov vlani prepadla do vysokej straty. Pri tržbách 200 miliónov eur vykázala stratu 4,66 milióna eur. Len pre porovnanie, ešte v roku 2021 utŕžila 245 miliónov eur a zarobila 9,67 milióna eur.
