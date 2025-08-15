Stovky Slovákov ostávajú bez práce, popredná firma opäť hromadne prepúšťala. Významný zamestnávateľ hlási aj rekordnú stratu

Ilustračná fotografia: TASR- Pavel Neubauer

Jakub Baláž
Jeden z najväčších zamestnávateľov v IT segmente opäť prepúšťal. Náročné obdobie reflektujú aj jeho negatívne hospodárske výsledky.

Medzinárodne známa spoločnosť IBM kedysi na Slovensku zamestnávala zhruba 5 000 ľudí, čo z nej robilo aj jedného z najväčších zamestnávateľov v krajine. Vplyvom viacerých faktorov sa počty jej pracovníkov zredukovali na polovicu a ako sa zdá, v personálnych škrtoch nekončí.

O prepúšťaní v IBM sme vás informovali aj vlani, keď sa firma rozlúčila so stovkami vtedajších zamestnancov. Interné zdroje vtedy hovorili o nervozite medzi ľuďmi, ktorá vyplývala z neistoty a obáv. Vedenie spoločnosti dôvody prepúšťania nešpecifikovalo. Ako teraz upozornil portál Forbes, s redukciou zamestnaneckých stavov IT gigant pokračoval aj tento rok.

Podľa dostupných informácií firma zrušila až 224 pracovných miest, čo sa napokon premietlo do prepustenia zhruba 160 zamestnancov. Ich zotrvanie by vraj nebolo z dlhodobého hľadiska hospodárne a spoločnosť potrebuje, obzvlášť v týchto náročných časoch, fungovať efektívne.

Negatívny trend v IT segmente

Aj Slováci teda pociťujú aktuálny trend, ktorý zasiahol viaceré popredné svetové IT spoločnosti. V rámci neho často firmy optimalizujú počet pracovníkov, znižujú počet manažérov a zlučujú tímy. Ďalším dôležitým faktorom je, pochopiteľne, rozvoj umelej inteligencie.

Tá jednak dokáže nahradiť niektoré pracovné pozície, no poprední hráči do nej musia investovať nemalé finančné prostriedky. Tie v mnohých prípadoch získavajú práve na úkor zamestnancov, hlavne v administratívnej sfére. Neznamená to ale, že firma neprijíma nových pracovníkov. V rámci nastavenej stratégie sú čoraz viac žiadaní odborníci a kvalifikovaná pracovná sila v oblasti umelej inteligencie.

Hospodárske výsledky IBM International Services Centre. Foto: Finstat

Samotné slovenské IBM v roku 2023 prepustilo necelých 200 pracovníkov, vlani to bolo dokonca viac ako 400. V horizonte niekoľkých rokov sa však toto číslo vyšplhalo približne na 2 500 – zo spoločnosti už teda odišla polovica niekdajších zamestnancov.

O tom, že za prepúšťaním nie je iba zmena firemného smerovania, ale tiež nutná potreba efektívnejšieho fungovania, svedčia aj hospodárske výsledky. Eseročka IBM International Services Centre sa po rokoch ziskov vlani prepadla do vysokej straty. Pri tržbách 200 miliónov eur vykázala stratu 4,66 milióna eur. Len pre porovnanie, ešte v roku 2021 utŕžila 245 miliónov eur a zarobila 9,67 milióna eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predajňa sa zatvára: Známa značka v nákupnom centre končí, prebiehajú veľké výpredaje. Novú pobočku otvorila…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac