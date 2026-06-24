Pod Tatrami to zabalila ďalšia firma, prepustí všetkých zamestnancov. Nájsť novú prácu bude ťažké

Švajčiarska spoločnosť Mubea Engineering AG, pôsobiaca v automobilovom segmente, v roku 2018 oznámila svoj zámer preinvestovať v Kežmarku viac ako 50 miliónov eur. Po otvorení podtatranského závodu zamestnala viac ako 100 ľudí, no jej ďalšie plány dostali stopku. Podľa najnovších správ to v regióne zabalila a postupne firmu úplne zatvorí.
Nálada medzi pracovníkmi je, pochopiteľne, ponurá. K prepúšťaniu by malo dôjsť vo viacerých etapách, informoval o tom portál Korzár.
Veľké plány sa neuskutočnili
Keď v roku 2018 Peter Pellegrini, Ján Ferenčák a Peter Žiga symbolicky poklepali základný kameň nového závodu, očakávalo sa, že do kežmarského okresu prinesie až 500 nových pracovných miest. K otvoreniu napokon prišlo v roku 2020 a vo firme vyrábajúcej komponenty do automobilov našlo prácu viac ako 100 ľudí.
Spoločnosť Mubea má okrem Kežmarku závod aj vo Veľkej Ide. Kým v košickom okrese by mala výroba pokračovať, pod Tatrami po šiestich rokoch definitívne skončí. Ako sa podarilo portálu Korzár zistiť, prví pracovníci by mali firmu opustiť už v júli. Prepúšťanie by malo ďalej pokračovať v auguste a septembri. Škrty potvrdil aj odborový zväz KOVO.
Tamojší úrad práce síce hromadné prepúšťanie nahlásené nemá, no dôvodom je fakt, že ak firma takejto veľkosti v priebehu 30 dní neprepustí viac ako 10 % zamestnancov, nemusí ho hlásiť.
Samotná spoločnosť sa zatiaľ k celej veci nevyjadrila, v súčasnosti majú prebiehať rokovania medzi zamestnávateľom a odborovým združením o podmienkach skončenia pracovných pomerov. Mubea mala dotknutým ľuďom ponúknuť možnosť uplatniť sa v iných závodoch, tie sa ale nachádzajú v zahraničí.
V období tesne pred covidom sa pritom hovorilo o 500 pracovných miestach s tým, že okrem výroby mala časť budúcich pracovníkov nájsť uplatnenie aj vo vývoji. „Teší ma, že aj v tomto prípade nepôjde iba o pracovné miesta do výroby, ale aj do oblasti vývoja a výskumu, teda o prácu s vysokou pridanou hodnotou,” uviedol v roku 2018 vtedajší premiér Peter Pellegrini.
Už vtedy sa vyzdvihovalo, že investícia je pre kežmarský región mimoriadne významná. Dlhodobo sa totiž radí medzi tie najmenej rozvinuté a nájsť si tu nové zamestnanie je veľká výzva. Práve z tohto dôvodu ide pre Kežmarok o tvrdú ranu. Na obzore zatiaľ nie je žiadna výraznejšia investícia, ktorá by mohla zaniknuté miesta aspoň čiastočne nahradiť.
V uplynulých mesiacoch na Spiši prepúšťali aj iné významné firmy ako napríklad Embraco, ktoré na prelome septembra a októbra ohlásilo škrt zhruba 100 miest. Okrem toho ostali bez práce aj niektorí pracovníci v menších priemyselných firmách.
Firma vykázala iba straty
Pri pohľade na hospodárske výsledky eseročky Mubea Automotive Slovakia je zrejmé, že tržby mali od oficiálneho otvorenia v roku 2020 rastúcu tendenciu. Kým v roku 2021 to bolo 4,91 milióna eur, predvlani už 22,74 milióna eur. To, ako firma skončila vlani, zatiaľ jasné nie je.
Na druhej strane, v kolónke zisku svietia už roky iba červené čísla. Medzi rokmi 2020 až 2024 predstavovala kumulatívna strata 14,68 milióna eur.
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