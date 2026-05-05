Citeľné zemetrasenie v Chorvátsku: Ľuďom sa triasli steny. Počuli, akoby okolo išiel vlak

Roland Brožkovič
Chorvátsko
Epicentrum sa nachádzalo v oblasti Kopački rit.

Chorvátsko v noci zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,1. Otrasy s epicentrom neďaleko mesta Osijek pocítili aj v Srbsku a Maďarsku, pričom svedkovia popisujú krátky, intenzívny hluk pripomínajúci vlak či hrmenie.

Hoci dunenie trvalo len pár sekúnd a triaslo nábytkom, úrady zatiaľ nehlásia žiadne väčšie škody. Epicentrum sa nachádzalo v oblasti Kopački rit, približne 30 kilometrov od Osijeku. Podľa seizmografov dosiahla intenzita otrasov v centre piaty stupeň európskej makroseizmickej stupnice. O téme informuje miestny portál Dnevnik.

Vo viacerých krajinách

Keďže oblasť sa nachádza blízko hraníc, otrasy bolo cítiť aj v Srbsku či Slovinsku, zrejme aj v Maďarsku. Svedkovia popisovali dunenie pripomínajúce vlak, trasenie postelí a drnčanie okien. Žiadne vážne škody však zatiaľ hlásené neboli.

