Rušenie pobočiek Slovenskej pošty pokračuje. Tento rok ich zaniklo už 41 a číslo má ďalej rásť

Slovenská pošta

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dana Kleinová
Slovenská pošta
Veľké zatváranie pôšt začalo v minulom roku. V tomto roku pokračuje a zdá sa, že Slováci toho majú dosť.

Slovenská pošta pokračuje v odstavovaní svojich kamenných prevádzok po celej krajine. Redukcia poštovej siete vyvoláva nesúhlas v mestách a obciach, kde obyvatelia spolu s lokálnymi samosprávami reagujú spustením petičných akcií.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ako informoval portál tnlive, téma mala byť predmetom rokovania parlamentného výboru v utorok (4. 8.), no k diskusii nedošlo. Výbor nebol schopný rokovať pre neúčasť koaličných poslancov, pričom nedorazil ani šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, ani vedenie štátneho podniku.

Viac z témy Slovenská pošta:
1.
Pošta mení pravidlo pri posielaní zásielok. Pri konkrétnom spôsobe platby dokonca ušetríte
2.
Za služby Slovenskej pošty možno zaplatíme viac. Jej najziskovejší segment stráca dych
3.
Slovenská pošta reaguje na konkurenciu: V testovaní je nová služba, ktorá má klientom uľahčiť posielanie zásielok
Zobraziť všetky články (9)

Zanikanie prevádzok pošty stále pokračuje

Znižovanie počtu pobočiek prebieha plynule a bez prestávky. Zatiaľ čo v minulom roku ukončilo svoju prevádzku celkovo 45 pobočiek, v tomto roku narástol počet zrušených poštových miest už na 41, pričom sa očakáva, že toto číslo bude aj naďalej stúpať. Oficiálnym dôvodom zo strany Slovenskej pošty je spravodlivejšia optimalizácia infraštruktúry a prispôsobenie sa moderným návykom klientov, ktorí stále viac využívajú digitálne služby.

Veľké škrty v minulom roku

Významný škrt v sieti pôšt odštartoval 1. augusta 2025, kedy zaniklo sedem pobočiek v najväčších mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Ďalšia vlnová redukcia nasledovala 1. septembra. Celkovo tak štátny doručovateľ zatvoril 26 krajských a 29 okresných kontaktných miest. Prvá fáza zasiahla predovšetkým východoslovenskú metropolu, zatiaľ čo septembrové rušenie sa sústredilo na hlavné mesto.

Pošta
Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zástupcovia pošty obhajovali svoje kroky podrobným vyhodnotením dát. „Ukončeniu prevádzky na vybraných poštách predchádzala dôkladná analýza, ktorá zohľadňovala viaceré faktory, napríklad výkonnosť pobočky, efektivitu poskytovaných služieb či ekonomickú udržateľnosť,“ uviedla v tom čase hovorkyňa spoločnosti Eva Peterová. Podľa jej slov by mali výpadok rušených miest kompenzovať posilnený prevádzkový režim a úprava otváracích hodín na okolitých, nástupníckych poštách.

Zmena pri posielaní zásielok

V máji tohto roku sme vás informovali o zmene, ktorú Slovenská pošta zaviedla pri službe ePodací hárok. Slovenská pošta upravila pravidlá pri využívaní obľúbenej služby ePodací hárok – konkrétne skrátila lehotu na odoslanie balíka či listu, ak zaň zaplatíte vopred cez internet.

Hlavná úprava sa týka platnosti úhrady pri platbe poštovného cez internet. Čas na odoslanie takejto zásielky sa skrátil z pôvodných desiatich dní na sedem. Pošta k tomuto kroku pristúpila na základe svojich dát, podľa ktorých až 99,7 % klientov odosielalo svoje balíky a listy práve do siedmich dní od vytvorenia ePodacieho hárka.

Pošta
Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Platiť za poštovné vopred online sa však stále vyplatí – v porovnaní s úhradou priamo pri okienku na pobočke takto ušetríte v priemere 20 centov na jednej zásielke. Pri využití tejto zľavy si len nezabudnite ustriehnuť spomínaný sedemdňový limit, aby vám platnosť podania neprepadla.

Služba ePodací hárok funguje na princípe vytvorenia adresného štítka vopred. Pre zákazníkov to znamená výraznú úsporu času pri priehradke, keďže vďaka pripraveným údajom prebieha vybavenie na pošte podstatne rýchlejšie.

Zamestnanci majú dôvod na radosť

Zatiaľ čo ľudia smútia za prevádzkami pošty, jej zamestnanci majú dôvod na radosť. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok – plošné zvyšovanie základných miezd, vyššie finančné príspevky, nadštandardnú podporu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a výrazne vyššie príspevky na dochádzanie do práce. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.

Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priameho finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom pošta ocení pracovné nasadenie svojich ľudí už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pri Žiari nad Hronom sa sanitka čelne zrazila s autom. Zranených je 5 ľudí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
1 na 1
Štefan Hamran v 1 na 1: Gašpar je extrémne pomstychtivý. Ficova vláda vybrakuje všetko
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Realitný maklér Michal Palko: Neexistujú drahé a lacné nehnuteľnosti. Inzerát je marketingový nástroj
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Slovák premenil odpad z vinárne na revolučný výživový doplnok: Regeneruje bunky už za 7 minút, užívajú ho aj top športovci
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
1 na 1
Politológ Štefančík v 1 na 1: Ak bude vládnuť opozícia, dávam im maximálne dva roky. Ukazujú, že nie sú pripravení na vládnutie
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Tip na výlet
Boli sme na mestskej pláži, vstup je zadarmo. Voda je čistá, ale nezaplávate si v nej
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Zo zákulisia filmov
Zatiahli ho do gej klubu a sexualizovali od 15 rokov. Najkrajšiemu chlapcovi sveta zničil život film
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život
Slováci a Česi v zahraničí
Eliška študuje v Južnej Kórei: Jeden semester stojí 5-tisíc eur. Zmenilo mi to život

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac