Rušenie pobočiek Slovenskej pošty pokračuje. Tento rok ich zaniklo už 41 a číslo má ďalej rásť

Slovenská pošta pokračuje v odstavovaní svojich kamenných prevádzok po celej krajine. Redukcia poštovej siete vyvoláva nesúhlas v mestách a obciach, kde obyvatelia spolu s lokálnymi samosprávami reagujú spustením petičných akcií.
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Ako informoval portál tnlive, téma mala byť predmetom rokovania parlamentného výboru v utorok (4. 8.), no k diskusii nedošlo. Výbor nebol schopný rokovať pre neúčasť koaličných poslancov, pričom nedorazil ani šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, ani vedenie štátneho podniku.
Zanikanie prevádzok pošty stále pokračuje
Znižovanie počtu pobočiek prebieha plynule a bez prestávky. Zatiaľ čo v minulom roku ukončilo svoju prevádzku celkovo 45 pobočiek, v tomto roku narástol počet zrušených poštových miest už na 41, pričom sa očakáva, že toto číslo bude aj naďalej stúpať. Oficiálnym dôvodom zo strany Slovenskej pošty je spravodlivejšia optimalizácia infraštruktúry a prispôsobenie sa moderným návykom klientov, ktorí stále viac využívajú digitálne služby.
Veľké škrty v minulom roku
Významný škrt v sieti pôšt odštartoval 1. augusta 2025, kedy zaniklo sedem pobočiek v najväčších mestách – v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Ďalšia vlnová redukcia nasledovala 1. septembra. Celkovo tak štátny doručovateľ zatvoril 26 krajských a 29 okresných kontaktných miest. Prvá fáza zasiahla predovšetkým východoslovenskú metropolu, zatiaľ čo septembrové rušenie sa sústredilo na hlavné mesto.
Zástupcovia pošty obhajovali svoje kroky podrobným vyhodnotením dát. „Ukončeniu prevádzky na vybraných poštách predchádzala dôkladná analýza, ktorá zohľadňovala viaceré faktory, napríklad výkonnosť pobočky, efektivitu poskytovaných služieb či ekonomickú udržateľnosť,“ uviedla v tom čase hovorkyňa spoločnosti Eva Peterová. Podľa jej slov by mali výpadok rušených miest kompenzovať posilnený prevádzkový režim a úprava otváracích hodín na okolitých, nástupníckych poštách.
Zmena pri posielaní zásielok
V máji tohto roku sme vás informovali o zmene, ktorú Slovenská pošta zaviedla pri službe ePodací hárok. Slovenská pošta upravila pravidlá pri využívaní obľúbenej služby ePodací hárok – konkrétne skrátila lehotu na odoslanie balíka či listu, ak zaň zaplatíte vopred cez internet.
Hlavná úprava sa týka platnosti úhrady pri platbe poštovného cez internet. Čas na odoslanie takejto zásielky sa skrátil z pôvodných desiatich dní na sedem. Pošta k tomuto kroku pristúpila na základe svojich dát, podľa ktorých až 99,7 % klientov odosielalo svoje balíky a listy práve do siedmich dní od vytvorenia ePodacieho hárka.
Platiť za poštovné vopred online sa však stále vyplatí – v porovnaní s úhradou priamo pri okienku na pobočke takto ušetríte v priemere 20 centov na jednej zásielke. Pri využití tejto zľavy si len nezabudnite ustriehnuť spomínaný sedemdňový limit, aby vám platnosť podania neprepadla.
Služba ePodací hárok funguje na princípe vytvorenia adresného štítka vopred. Pre zákazníkov to znamená výraznú úsporu času pri priehradke, keďže vďaka pripraveným údajom prebieha vybavenie na pošte podstatne rýchlejšie.
Zamestnanci majú dôvod na radosť
Zatiaľ čo ľudia smútia za prevádzkami pošty, jej zamestnanci majú dôvod na radosť. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej Podnikovej kolektívnej zmluve (PKZ) na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša podľa spoločnosti zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok – plošné zvyšovanie základných miezd, vyššie finančné príspevky, nadštandardnú podporu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a výrazne vyššie príspevky na dochádzanie do práce. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Jeden z kľúčových bodov novej zmluvy sa týka priameho finančného ohodnotenia. Základná mzda každého zamestnanca vzrastie od 1. januára 2027 o 100 eur, pričom pošta ocení pracovné nasadenie svojich ľudí už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorazovú odmenu vo výške 150 eur.
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