Po Lenke Šóošovej odchádza aj Roman Juraško. Po 22 rokoch v Markíze definitívne končí

Roman Juraško

Reprofoto: Instagram.com/linkadetskejistoty, Instagram.com/romanjurasko

Dana Kleinová
Len pred dvoma rokmi odišiel z Telerána a teraz sa definitívne skončila jeho cesta aj v Reflexe.

O tom, že sa Lenka Šóošová a Roman Juraško rozlúčili po takmer 20 rokoch s Teleránom, sme vás informovali v článku v máji 2024. Ich posledné spoločné vysielanie sa konalo 28. mája a Šóošová priznala, že odchádzala na vlastnú žiadosť. Hoci bolo pre ňu Teleráno podľa jej slov srdcovou záležitosťou a splneným snom, cítila, že jej čas v relácii sa naplnil.

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Moderátorka nemala v pláne zmeniť televíziu. Podľa jej prvých slov plánovala čas využiť na oddych a venovanie sa rodine. Čo sa týkalo Romana Juraška, ten sa od 3. júna 2024 stal posilou magazínu Reflex. Teraz, len niečo vyše dvoch rokov od momentu, keď televíziu Markíza opustila známa moderátorka Lenka Šóošová, sa s vysielateľom lúči aj jej bývalý kolega Roman Juraško. Za jeho odchodom stojí nová koncepcia a plánované úpravy vo vysielacej štruktúre, informuje portál Aktuality.

Koniec v Teleráne
Foto: Instagram (telerano)

Jeho pôsobenie v relácii končí

Spolu s Lenkou Šóošovou vytváral Roman Juraško dlhoročný a nezabudnuteľný moderátorský tandem ranného Telerána. Na slovenskom televíznom trhu držali rekord ako najdlhšie fungujúca stabilná dvojica. Po ich odchode ostali stabilnou súčasťou Telerána dve dvojice, Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček a Lucia Hlaváčková a Matúš Krnčok.

Juraško sa vtedy presunul do tímu podvečerného magazínu Reflex. Jeho pôsobenie v tejto publicistickej relácii sa však nateraz rovnako končí. Televízia zo Záhorskej Bystrice pre portál Aktuality písomným stanoviskom potvrdila, že známy moderátor v jej štruktúrach definitívne končí.

Teleráno
Foto: Instagram (lenkasoosova/telerano)

Dôvodom majú byť plánované formátové úpravy magazínu a snaha o inováciu. Podľa slov komerčného vysielateľa prechádza obľúbený podvečerný magazín formátovými zmenami, ktoré majú divákom doručiť ešte atraktívnejší obsah.

„V tejto súvislosti už Roman Juraško nebude pokračovať v pozícii jej moderátora a zároveň sa končí jeho pôsobenie v televízii Markíza,” vysvetlila televízia Markíza.

V Markíze pôsobil 22 rokov

Zástupcovia vysielateľa vyjadrili moderátorovi uznanie a vďaku za 22 rokov profesionálnej práce. Zdôraznili, že sa počas tohto obdobia vypracoval na jednu z najvýraznejších osobností televízie a výrazne prispel k úspechu mnohých projektov.

„Veľmi si vážime jeho prínos a do ďalšej profesionálnej i osobnej cesty mu želáme veľa šťastia a úspechov,” dodala televízia Markíza pre Aktuality.sk.

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Samotný Roman Juraško v stanovisku neskrýva zvedavosť z toho, čo mu prinesú nadchádzajúce výzvy. „Markíza bola 22 rokov môj druhý domov. Som vďačný za všetky skúsenosti, priateľstvá a príležitosti, ktoré mi dala. Na toto obdobie budem vždy rád spomínať a teším sa na to, čo prinesie ďalšia životná kapitola,” uviedol Roman Juraško vo svojom vyhlásení.

Aké boli jeho začiatky

Nie je to pritom tak dávno, čo Juraško prehovoril o svojich začiatkoch v televízii. Pred 22 rokmi sa odvážil skúsiť konkurz do Markízy, kde medzi tisíckami uchádzačov uspel a dostal sa až do finálovej desiatky. Odvtedy sa stal neoddeliteľnou súčasťou televíznej obrazovky a dodnes patrí medzi známe tváre. Roman Juraško, ktorého preslávilo Teleráno, porozprával v relácii Na káve s, ako sa presne dostal do Markízy a ako vyzeral jeho prvý deň v televízii.

“V roku 2004, teda pred 22 rokmi, som ešte ani netušil, že budem robiť v televízii, a v septembri som začal. Takže bolo to také nečakané aj pre mňa,” uviedol Roman Juraško, pre ktorého bol prvý deň v Markíze veľmi zaujímavý.

Stala sa mu totiž jedna nepríjemná vec. “Prišiel som do roboty a uvedomil som si, že som si v taxíku, ktorý nám vtedy posielala televízia, pokrčil košeľu, a vtedy som chcel, aby bolo všetko dokonalé. Pokrčená košeľa predsa nemôže byť na vysielaní hneď prvý deň. Nemali sme tam však žehličku. Tak som si košeľu žehlil žehličkou na vlasy. Nešlo to, ale aspoň som dal do toho maximum. No a potom som nejako dal to prvé vysielanie,” dodal.

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