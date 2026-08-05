Obrovskú migračnú vlnu spustili príspevky na Instagrame: Ľudia v Ceute uverili klamstvám, mnohých to stálo život

Pohľad na migrantov a otvorenú aplikáciu Instagram

Foto: Unsplash/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Všetko sa to začalo príspevkami na sieti Instagram.

Migračnú vlnu do španielskej severoafrickej exklávy Ceuta, kam koncom minulého týždňa z Maroka nelegálne prenikli desaťtisíce ľudí, podnietili fámy na internete i nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku.

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Informuje o tom, agentúra AP. Migranti, ktorí sa vrátili do Maroka a ktorých AP oslovila, popreli tvrdenie úradov na oboch stranách, ktoré zodpovednosť za situáciu v Ceute pripísali prevádzačom ľudí.

Všetko sa to začalo príspevkami na sieti Instagram, podľa ktorých mala byť hranica medzi Marokom a Ceutou otvorená. Následne sa objavili používatelia Facebooku sledujúci hliadky pobrežnej stráže a videá na TikToku, ktoré radili, kadiaľ sa dá na územie doplávať.

Európa mala byť v dosahu

Po mnohých príspevkoch a komentároch sa tisíce Maročanov presvedčili, že Európa je v ich dosahu. V priebehu niekoľkých hodín sa mladí ľudia začali hrnúť smerom k hranici. V preplnených autobusoch, vlakoch i taxíkoch smerovali do marockého mesta Fnídik južne od Ceuty.

AP vo svojej správe napríklad opisuje, ako si traja kamaráti v meste Laaráš vzdialenom asi 150 kilometrov od španielskej exklávy pozreli video, ktoré na Instagrame zverejnil účet Haraga Ceuta tvrdiac, že hranica medzi Marokom a Ceutou je otvorená. Video ich presvedčilo, že cesta tam stála za to riziko.

Pohľad na migrantov
Foto: SITA/AP

Práve vo Fnídiku sa začína najbežnejšia trasa pre migrantov snažiacich sa dostať do Ceuty. Mnohí sa z mesta pokúšajú preplávať približne päť kilometrov okolo hraničného vlnolamu, iní vyrážajú z neďalekej dediny. Na TikToku niekto zverejnil video znázorňujúce presnú trasu, ktorej by sa odhodlaní plavci mali držať.

V skupinách na Facebooku používatelia zverejnili snímky obrazovky z platforiem sledujúcich pohyb plavidiel v snahe zistiť, kedy mala pobrežná stráž menej hliadok. Niektorí z nich sa tiež pýtali na používanie nafukovacích člnov, kým ďalší ponúkali na predaj neoprénové obleky.

Podľa AP nebolo jasné, kto stál za tvrdeniami o otvorenej hranici ani kto spravoval mnohé z účtov na sociálnych sieťach, z ktorých bolo viacero vymazaných krátko po tom, čo sa migranti dostali do Ceuty. Agentúra sa neúspešne pokúsila osloviť niekoľkých používateľov.

Zle pochopené slová

Niektorí z migrantov si pred prekročením hranice podľa AP taktiež nesprávne vyložili nedávne kroky španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorého vláda zlegalizovala pobyt stoviek tisíc prisťahovalcov žijúcich v Španielsku, ako aj rozhodnutie tamojšieho najvyššieho súdu o migrantoch prichádzajúcich po mori.

Pohľad na migrantov
Foto: SITA/AP

Za kľúčový faktor pre prechod do Ceuty označila AP nedostatok pracovných príležitostí v Maroku, kde napriek hospodárskemu rastu zostáva nezamestnanosť mladých na vysokej úrovni. Medzi absolventami vysokých škôl dosahuje takmer 20 percent. Vo veku od 15 do 24 rokov je bez práce 37 percent ľudí. Sen Maročanov o odchode do zahraničia často posilňujú príbehy príbuzných, ktorí emigrovali a vrátili sa s autami, novým oblečením a zahraničnou menou, dodala AP.

Španielska vláda v utorok zvýšila na 75 počet ľudí, ktorí zahynuli pri pokuse vstúpiť do Ceuty. Celkovom ich tam podľa Madridu preniklo 72 000, z ktorých sa približne 70 000 už vrátilo späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s obmedzeným prístupom k ubytovaniu, jedlu, vode a hygiene.

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