Dnes môže byť až 42 stupňov, potom sa všetko zmení: Čaká nás prudké ochladenie. Teploty môžu klesnúť až o 15 stupňov

Slovensko má pred sebou ešte dva dni extrémne vysokých teplôt. Streda prinesie vrchol aktuálnej vlny horúčav a na juhu krajiny môže byť najteplejším dňom roka. Už o dva dni neskôr sa však situácia výrazne zmení. V piatok cez Slovensko postúpi studený front, ktorý prinesie búrky, dážď a pokles denných teplôt miestami až o 15 °C.
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Vyplýva to z predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aj portálu iMeteo. Meteorológovia sa zhodujú, že mimoriadne teplý vzduch nad naším územím vystrieda chladnejšie prúdenie od severozápadu.
Sedem krajov zasiahne extrémne teplo
SHMÚ vydal na dnešný deň od 12:00 do 19:00 výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Pre Žilinský kraj platí výstraha 2. stupňa. Počasie bude prevažne jasné až polooblačné.
Popoludní sa môže len v horských oblastiach prechodne zväčšiť oblačnosť, zrážky sa však neočakávajú. Fúkať bude slabý juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.
Najvyššie denné teploty vystúpia na 36 až 41 °C, v niektorých dolinách a kotlinách na severe sa budú pohybovať medzi 32 až 36 °C. Mimoriadne teplo zasiahne aj vyššie polohy. Vo výške približne 1 500 metrov sa očakáva teplota okolo 26 °C.
Vo štvrtok pribudnú prvé búrky
Ani zajtrajšok výraznú úľavu neprinesie. Slovensko zostane v mimoriadne teplom vzduchu, no od severozápadu sa začne približovať studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z južného Nórska nad Botnický záliv.
Väčšinu dňa bude jasno až polooblačno, miestami sa však vytvorí prechodne zväčšená oblačnosť. SHMÚ očakáva aj ojedinelé prehánky alebo búrky, najmä popoludní. Teploty zostanú veľmi vysoké. Vo väčšine regiónov sa dostanú na 36 až 41 °C, na Kysuciach, Orave, pod Tatrami a miestami na krajnom západe na 33 až 36 °C. Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.
V piatok sa charakter počasia výrazne zmení
Studený front začne cez Slovensko postupovať v priebehu piatka. Prinesie prehánky, dážď aj búrky a ukončí sériu extrémne horúcich dní. Oproti štvrtku sa môže ochladiť približne o 10 až 15 °C. Počasie sa tak zmení v priebehu jediného dňa a tropické hodnoty vystriedajú podstatne znesiteľnejšie teploty.
Víkend prinesie citeľnú úľavu
Podľa predpovede SHMÚ bude sobota prevažne jasná až polojasná. V noci sa ešte môžu najmä vo východnej polovici Slovenska vyskytnúť ojedinelé prehánky alebo dážď, cez deň sa už počasie stabilizuje. Najvyššie denné teploty dosiahnu 27 až 32 °C.
V Žilinskom a Prešovskom kraji bude ešte chladnejšie, maximá sa tam budú pohybovať medzi 22 až 27 °C. V porovnaní s dneškom pôjde na mnohých miestach o ochladenie presahujúce desať stupňov.
Horúčavy sa nemusia skončiť nadlho
Piatkový studený front preruší aktuálnu vlnu horúčav, no podľa dlhodobejších modelov sa teplejší vzduch môže do strednej Európy opäť vrátiť. Už v nedeľu a v pondelok by sa v najteplejších oblastiach Slovenska mohli teploty opäť približovať k 35 °C.
Aj dlhodobá predpoveď SHMÚ naznačuje, že ochladenie nebude mať dlhé trvanie. Obdobie od nedele 9. augusta do utorka 11. augusta by malo byť ako celok teplotne nadnormálne. Meteorológovia očakávajú prevažne jasno až polooblačno, neskôr miestami viac oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššie denné teploty by sa mali pohybovať medzi 28 až 34 °C, na severe miestami okolo 26 °C.
Predpovede na začiatok budúceho týždňa sa ešte môžu spresňovať. Súčasné modely totiž zároveň naznačujú, že už počas utorka by mohol cez naše územie postúpiť ďalší studený front, ktorý by priniesol nové ochladenie. Zatiaľ je však isté najmä to, že po dnešnom vrchole horúčav čaká Slovensko od piatka výrazná zmena charakteru počasia.
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