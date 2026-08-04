Vracanie balíkov z e-shopov je opäť jednoduchšie. Packeta spustila novinku v Z-Boxoch

Nakupovanie cez internet prináša zákazníkom opäť o niečo vyšší komfort. Vybavovanie vrátenia nevhodného či nesediaceho tovaru z e-shopov už nevyžaduje návštevu kamennej pobočky ani hľadanie obsluhy na klasických podacích miestach. Logistická spoločnosť Packeta totiž oficiálne spustila možnosť podávať vratné zásielky prostredníctvom svojej rozsiahlej siete samoobslužných Z-Boxov po celom Slovensku.
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O tejto novinke informoval portál Živé. Najväčšou výhodou tejto služby je, že zákazníkov časovo nijako neobmedzuje. Zákazníci môžu nežiaduci balík vložiť do výdajného boxu kedykoľvek – služba je plne dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Možnosť sa vzťahuje na nákupy v tisíckach internetových obchodov, ktoré s dopravcom spolupracujú a spomínanú funkciu spätného doručenia podporujú.
Zjednodušené vracanie tovaru
Samotný proces odovzdania je navrhnutý tak, aby bol pre zákazníka čo najjednoduchší. Spotrebiteľ si najskôr v konkrétnom e-shope overí podmienky spojené s vrátením objednaného tovaru. Pokiaľ predajca túto alternatívu ponúka, balík stačí zaniesť k ľubovoľnému Z-Boxu.
Veľkou výhodou je, že vo väčšine prípadov nie je nutné tlačiť ani nalepovať papierový prepravný štítok. Presné inštrukcie sa však môžu líšiť v závislosti od pravidiel konkrétneho obchodníka, preto je potrebné postupovať podľa jeho pokynov. Detailnejšie informácie firma postupne zverejňuje na svojom webe a ešte v priebehu tohto roka plánuje predstaviť aj novú mobilnú aplikáciu, ktorá celý proces spracovania zásielky ešte viac zjednoduší.
Pokiaľ ide o finančnú stránku, pri samotnom vkladaní balíka do boxu zákazník priamo prepravcovi nič neplatí. To však automaticky neznamená, že je služba vždy úplne zadarmo. Konečné cenové podmienky a výšku prípadného poplatku určuje výhradne samotný internetový obchod. Predajca sa môže rozhodnúť, že náklady na spätnú prepravu uhradí sám v rámci starostlivosti o zákazníka, alebo ich prenesie na kupujúceho a odpočíta z refundovanej sumy. Pred odoslaním balíka sa preto odporúča vždy skontrolovať podmienky daného e-shopu.
Spolupráca s DPD a rozšírená sieť výdajných miest
Nie je to pritom prvé vylepšenie, ktorým sa Packeta rozhodla pomôcť svojim zákazníkom a rozšíriť ich možnosti. Ako sme vás informovali v októbri minulého roka, prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začala ako prvá doručovať zásielky do Z-BOXOV od Packety na Slovensku. Táto spolupráca rozšírila sieť výdajných miest DPD Pickup o viac než 1 300 boxov, čím celkový počet výdajných miest a boxov na Slovensku presiahol 3 700.
Táto integrácia samoobslužných boxov Packety priniesla zákazníkom DPD širšiu dostupnosť možností pre vyzdvihovanie balíkov bez zmeny spôsobu doručenia. Pri objednávke z e-shopu sa pri výbere doručenia cez DPD začali zobrazovať všetky dostupné výdajné miesta a boxy v rámci novej rozšírenej siete.
E-shopy môžu tieto informácie prispôsobiť prostredníctvom administrácie. Generálny riaditeľ DPD Slovensko Peter Pavuk zdôraznil význam partnerstva s Packetou pre rozvoj moderného a udržateľného doručovania na Slovensku. Pripomenul, že dobrým riešením nie je neobmedzené rozširovanie, ale delenie sa o kapacity a otvorená spolupráca medzi logistickými hráčmi.
Rovnako Erich Čomor, generálny riaditeľ skupiny Packeta, vyzdvihol zmysel delenia sa najväčšej siete výdajných boxov v Českej republike a na Slovensku, ktoré umožní zabrániť duplicite inštalácií a podporí udržateľný rozvoj infraštruktúry. Prieskum DPD E-shopper Barometer ukázal, že 51 % pravidelných online nakupujúcich si necháva aspoň občas doručiť balík do výdajného miesta a 31 % používa samoobslužné boxy, čo potvrdzuje rastúcu popularitu flexibilných možností doručenia.
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