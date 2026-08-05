Krvavá noc na Ukrajine: Rusi útočili vo veľkom, zabili minimálne 15 ľudí. Pridať sa má aj KĽDR

Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Tymura Tkačenka, píše TASR.
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„Kyjevská oblasť dnes v noci opäť zažila jeden z najtragickejších nepriateľských úderov. Ruský útok si, žiaľ, vyžiadal životy 14 civilistov,“ napísal Tkačenko na sieti Telegram. Predstavitelia hlavného mesta už predtým informovali o jednej mŕtvej žene a najmenej dvoch desiatkach zranených.
Najviac obetí ukrajinské úrady hlásia z mesta Brovary na predmestí Kyjeva, kde ruské útoky pripravili o život deväť ľudí. Ďalší štyria zahynuli v okolí Buče a jeden vo Fastive. Ukrajinské vzdušné sily v priebehu noci informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali horieť sklady.
Dodal, že v 20-poschodovej obytnej budove na severnom predmestí Kyjevu vypukol požiar, ktorého príčinou bol „pravdepodobne raketový útok“. Trosky zo zostrelenej rakety podľa neho zasiahli aj iné budovy. Na poškodených miestach zasahujú záchranné zložky.
Rusko na Kyjev útočilo aj v sobotu. Pri útoku na metropolu a jej predmestia vtedy zomrelo 10 ľudí a viac ako 30 sa zranilo. AFP pripomína, že vláda v Kyjeve už dlhšie žiada svojich spojencov o dodanie väčšieho množstva protiraketových systémov Patriot americkej výroby na ochranu svojho vzdušného priestoru pred ruskými balistickými raketami.
Výpadok v jadrovej elektrárni
V Záporožskej jadrovej elektrárni (ZAES) včera zároveň došlo v utorok k ďalšiemu výpadku vonkajšieho napájania, informovala ukrajinská spoločnosť Enerhoatom, ktorá elektráreň prevádzkuje. Britská stanica BBC s odvolaním sa na Enerhoatom uviedla, že elektráreň približne hodinu fungovala za pomoci dieselových generátorov, ktoré slúžia ako záložný zdroj energie na zabezpečenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti. Následne sa dodávky elektriny z vonkajšej siete obnovili, informuje TASR.
Išlo o v poradí už o 12. takýto výpadok od začiatku roka a 24. od obsadenia elektrárne ruskými vojakmi v marci 2022, dodala BBC. Enerhoatom upozornil, že každý výpadok vonkajšieho napájania predstavuje priame riziko pre bezpečnosť elektrárne.
Záporožskú jadrovú elektráreň a neďaleké mesto Enerhodar ovláda ruská armáda od marca 2022. Kyjev požaduje, aby bola elektráreň opäť pod kontrolou Ukrajiny. Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu (MAAE), ktorá má v ZAES svojich pozorovateľov, opakovane upozorňuje, že jadrová elektráreň potrebuje na bezpečnú prevádzku spoľahlivé externé zdroje elektrickej energie.
Záporožská jadrová elektráreň je najväčšia jadrová elektráreň v Európe. Všetkých šesť reaktorov elektrárne je odstavených, naďalej však potrebuje elektrickú energiu na chladenie jadrového paliva a ďalšie bezpečnostné systémy. Opakované poškodenia a výpadky vonkajšieho napájania vyvolávajú obavy z možnej jadrovej havárie.
Raketová jednotka KĽDR
Na západe Ruska sa zároveň začalo rozmiestňovanie severokórejskej raketovej jednotky, ktorá by mohla byť vybavená 120 balistickými raketami a šiestimi odpaľovacími zariadeniami pre útoky proti Ukrajine. Uviedol to predstaviteľ ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby (HUR), informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajina má nedostatok moderných systémov protivzdušnej obrany a Rusko preto pri útokoch nasadzuje viac balistických rakiet, aby ju zahltili a všetky útočiace rakety nedokázala zostreliť. Ruská armáda od roku 2023 vystrelila na Ukrajinu aj desiatky severokórejských balistických striel. Najnovšie nasadenie raketových jednotiek KĽDR by znamenalo rozšírenie už tak rozsiahlej vojenskej spolupráce medzi Severnou Kóreou a Ruskom, konštatuje Reuters.
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