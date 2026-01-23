Pozrite si novú československú komédiu: Diváci chvália pohodový humor a skvelé herecké výkony

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
"Príjemná komédia pre celú rodinu," chváli jeden z divákov.

Neviete, čo s víkendom? Vyberte sa do kina na novú komédiu so známymi hercami. Tešiť sa môžete aj na koncert Heleny Vondráčkovej a tanečný talent Tatiany Drexler.

Včera 22. januára do slovenských kín dorazila nová československá komédia s názvom Šviháci, ktorá vám spríjemní večer skvelým humorom.

Viac z témy Tip na film:
1.
Nový český dokument s Benom Cristovaom získal vysoké hodnotenie. Môžete si ho pozrieť úplne zadarmo
2.
Európsky film roka: Má hviezdy v hlavnej úlohe a vynikajúce hodnotenie. Ľudia ho milujú
3.
Kontroverzná česká komédia už dnes vo vašej obývačke: Niečo také ste ešte nevideli. Spôsobila ošiaľ
Zobraziť všetky články (390)

Môžete sa tešiť na Helenu Vondráčkovú aj Tatianu Drexler

Traja kamaráti sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, aby ich kapela s názvom Šviháci bavila miestnych hostí. Na tejto pánskej jazde sa však prevalí, že jeden z nich má utajeného sedemročného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. Zo švihákov sa tak okamžite stanú otcovia na plný úväzok.

Ako sme vás už informovali, v novej komédii sa predstavili viacerí známi českí a slovenskí herci – Martin Pechlát, Tomáš JeřábekDaniel FischerJitka SchneiderováErika StárkováGabriela DzuríkováZuzana Kubovčíková-Šebová, ale aj speváčka Helena Vondráčková a bývalá profesionálna tanečníčka Tatiana Drexler, ktorú môžete poznať ako porotkyňu v šou Let’s Dance.

Foto: Bontonfilm

Väčšina divákov ju chváli

Hoci komédia na filmovom portáli ČSFD získala hodnotenie len 54 %, recenzie sú prevažne pozitívne. Diváci vyzdvihujú skvelé herecké výkony a pohodový humor.

„Príjemná komédia pre celú rodinu.“

„Táto komédia má ambíciu nadviazať na rodinné filmy Marie Poledňákovej.“ 

„Hlavné herecké trio funguje veľmi dobre. Podarené je aj obsadenie vedľajších postáv. Medzi všetkými hercami funguje potrebná chémia,“ chvália diváci.

Našlo sa však aj niekoľko značne negatívnych recenzií.

„Vyhlasujem to za najhorší český film tohto roku, a to je ešte len január. Absolútne nevtipná a patetická komédia, zošnurované dialógy a réžia, ktorá vyložene poškodzuje povesť hercov. Jediné, čo môžem pochváliť, je dramaturgia, pretože príbeh mal spád. Aj tak však miestami nedával zmysel.“ 

„Už som vážne alergická na československé „rádoby“ komédie,“ skritizovala ďalšia nespokojná diváčka.

Otvoriť galériu (3)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nový český dokument s Benom Cristovaom získal vysoké hodnotenie. Môžete si ho pozrieť úplne zadarmo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac