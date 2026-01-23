Pozrite si novú československú komédiu: Diváci chvália pohodový humor a skvelé herecké výkony

Neviete, čo s víkendom? Vyberte sa do kina na novú komédiu so známymi hercami. Tešiť sa môžete aj na koncert Heleny Vondráčkovej a tanečný talent Tatiany Drexler.
Včera 22. januára do slovenských kín dorazila nová československá komédia s názvom Šviháci, ktorá vám spríjemní večer skvelým humorom.
Môžete sa tešiť na Helenu Vondráčkovú aj Tatianu Drexler
Traja kamaráti sa pravidelne stretávajú vo vyhlásených kúpeľoch, aby ich kapela s názvom Šviháci bavila miestnych hostí. Na tejto pánskej jazde sa však prevalí, že jeden z nich má utajeného sedemročného syna, o ktorého sa musí neplánovane postarať. Zo švihákov sa tak okamžite stanú otcovia na plný úväzok.
Ako sme vás už informovali, v novej komédii sa predstavili viacerí známi českí a slovenskí herci – Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Daniel Fischer, Jitka Schneiderová, Erika Stárková, Gabriela Dzuríková, Zuzana Kubovčíková-Šebová, ale aj speváčka Helena Vondráčková a bývalá profesionálna tanečníčka Tatiana Drexler, ktorú môžete poznať ako porotkyňu v šou Let’s Dance.
Väčšina divákov ju chváli
Hoci komédia na filmovom portáli ČSFD získala hodnotenie len 54 %, recenzie sú prevažne pozitívne. Diváci vyzdvihujú skvelé herecké výkony a pohodový humor.
„Príjemná komédia pre celú rodinu.“
„Táto komédia má ambíciu nadviazať na rodinné filmy Marie Poledňákovej.“
„Hlavné herecké trio funguje veľmi dobre. Podarené je aj obsadenie vedľajších postáv. Medzi všetkými hercami funguje potrebná chémia,“ chvália diváci.
Našlo sa však aj niekoľko značne negatívnych recenzií.
„Vyhlasujem to za najhorší český film tohto roku, a to je ešte len január. Absolútne nevtipná a patetická komédia, zošnurované dialógy a réžia, ktorá vyložene poškodzuje povesť hercov. Jediné, čo môžem pochváliť, je dramaturgia, pretože príbeh mal spád. Aj tak však miestami nedával zmysel.“
„Už som vážne alergická na československé „rádoby“ komédie,“ skritizovala ďalšia nespokojná diváčka.
