Pripravte sa na vyššie ceny: Za olej si čoskoro priplatíme, horúčavy zasiahli aj olivové háje

Extrémne horúčavy a dlhodobé sucho začínajú mať citeľný dosah na európske poľnohospodárstvo. Farmári z viacerých krajín hlásia slabšiu úrodu a upozorňujú, že dôsledky sa môžu čoskoro prejaviť aj na cenovkách v obchodoch. Jednou z potravín, ktorej cena môže opäť vzrásť, je olivový olej.
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Ako informuje The Guardian, vysoké teploty, nedostatok zrážok a lesné požiare zasiahli olivové háje, vinohrady aj polia so zeleninou a obilninami. Pestovatelia upozorňujú, že okrem nižšej úrody čelia aj vyšším nákladom na pestovanie súvisiacim s polievaním.
Menej olív môže znamenať vyššie ceny
Požiare poškodili olivové háje v Grécku, Taliansku aj Portugalsku. Ani oblasti, ktorým sa plamene vyhli, však nemajú vyhraté. Stromy trápia vysoké teploty, dlhodobé sucho, škodcovia aj choroby. Pestovatelia zároveň upozorňujú, že olivy sú menšie, čo znamená aj nižšiu produkciu oleja.
Výrobcovia preto očakávajú, že ceny olivového oleja môžu začať rásť už na jeseň. Zakladateľka spoločnosti Citizens of Soil Sarah Vachon uviedla, že ak sa počasie čoskoro nezlepší, do výroby pôjde menej kvalitných olív, čo sa môže odraziť na cenách.
Podobný názor má aj Walter Zanre, šéf britskej pobočky značky Filippo Berio. Podľa neho síce Španielsko nezažilo také extrémne horúčavy ako niektoré ďalšie krajiny, olivovníky tam trpia následkami dlhodobého sucha. Stromy môžu zhadzovať časť plodov, aby prežili, čo znižuje očakávanú úrodu.
Horúčavy zasiahli aj zeleninu a vinohrady
Nepriaznivé počasie sa netýka len olivovníkov. Vo Francúzsku hlásia pestovatelia veľké straty aj pri šalátoch, mrkve, cibuli, cesnaku či póre. Pri niektorých plodinách môže byť úroda až o polovicu nižšia. Vysoké teploty ovplyvnili aj vinohrady vo francúzskych regiónoch Champagne, Bordeaux a Burgundsko. V oblasti Champagne očakávajú jednu z najskorších oberačiek v histórii a približne o desať percent nižšiu úrodu hrozna než vlani.
Svoje odhady znížila aj Európska komisia. Počíta s nižšou úrodou slnečnice, kukurice, zemiakov aj sóje. Nie všetky krajiny však zasiahlo extrémne počasie rovnako. Lepšiu situáciu hlási napríklad Rumunsko, kde pomohli výdatnejšie zrážky. Dobré vyhliadky majú podľa odborníkov aj pestovatelia v Turecku.
Guardian neuvádza, o koľko by mohol olivový olej zdražieť ani aké ceny možno očakávať na Slovensku. Pestovatelia sa však zhodujú, že slabšia úroda a vyššie náklady môžu v nasledujúcich mesiacoch prispieť k rastu cien potravín.
Nejde len o olivový olej. Zdražovanie sa týka viacerých komodít
Rast cien potravín ako reakcia na extrémne počasie nie je ojedinelým javom. V posledných mesiacoch odborníci upozorňujú aj na zdražovanie ďalších komodít, ktoré môže časom pocítiť aj slovenský spotrebiteľ. Analytici finančných trhov XTB Jiří Tyleček a Ondrej Greguš nedávno upozornili na prudký rast cien kávy na svetových burzách.
Dôvodom je pomalší zber úrody, nízke zásoby aj problémy v globálnej logistike. Ak sa tento trend nezmení, drahšia káva sa podľa nich môže s odstupom niekoľkých mesiacov premietnuť aj do cien v slovenských obchodoch a kaviarňach.
Podobná situácia nastala aj pri srvátke, ktorá je základnou surovinou na výrobu väčšiny proteínových práškov. Jej veľkoobchodná cena od začiatku roka výrazne vzrástla, čo sa už začalo prejavovať aj na cenách niektorých produktov. Odborníci upozorňujú, že rast cien komodít je čoraz častejšie výsledkom kombinácie nepriaznivého počasia, rastúcich výrobných nákladov a komplikácií v medzinárodnej doprave.
Olivový olej tak zrejme nebude jedinou položkou, za ktorú si spotrebitelia môžu v najbližších mesiacoch priplatiť.
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