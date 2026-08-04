Žena vyhrala milión eur, no výherný tiket omylom vyhodila. Z koša ho zachránili smetiari

Tiket

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Dana Kleinová
Žena si myslela, že nevyhrala, keďže jej nebolo možné výhru vyplatiť. Tiket preto vyhodila do koša.

Predstavte si, že vyhráte rozprávkový milión eur, no váš jediný dôkaz o výhre skončí na dne smetiarskeho auta. Presne takýto infarktový scenár prežila žena z talianskeho regiónu Apúlia, pre ktorú sa obyčajná nedeľa rýchlo zmenila na drámu so šťastným koncom.

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Všetko sa začalo v miestnom obchode v mestečku Bitonto neďaleko Bari, informuje portál The Guardian. Anonymná výherkyňa si prišla skontrolovať svoj tiket, na ktorý dlhodobo podávala rovnaké čísla spojené s jej blízkou osobou. Keď ho však predavač prebehol cez terminál, systém hlásil, že tiket je „nevyplatiteľný“. Menší predajcovia totiž smú vyplácať iba drobné výhry. Žena si v danej chvíli neuvedomila, že vyhrala hlavný jackpot, a sklamaná odišla. Tiket tak skončil v odpadkovom koši predajne.

Lístok od lotérie.
Foto: unsplash

Na pomoc zavolala smetiarov

Až po návrate domov jej príbuzný po kontrole čísel oznámil nepredstaviteľné: vyhrala milión eur. Šokovaná rodina okamžite utekala späť do obchodu. Bolo však už neskoro. Keď dorazili, zistili, že kôš bol prázdny a smetiarske auto už bolo preč.

Zúfalá žena nerezignovala a zatelefonovala šéfovi miestnej odpadovej spoločnosti SANB Robertovi Nicolovi Toscanovi. Ten sa rozhodol zakročiť, hoci šance na úspech boli minimálne. Smetiari začali zisťovať presnú trasu vozidla a zázrakom sa im tak podarilo identifikovať správne smetiarske auto ešte predtým, než vysypalo svoj náklad. Vzhľadom na bezpečnostné riziká nebolo možné prehadzovať odpadky priamo na ulici, preto vozidlo presmerovali do špecializovaného areálu.

Smetiarske auto
Foto: Pexels

Hľadali „ihlu v kôpke sena“

Nasledovalo vyše 24 hodín práce, ktorá sa nedala nazvať inak ako „hľadať ihlu v kôpke sena“. Pracovníci ručne preberali tony odpadu, až kým medzi hromadou smetí nenašli to, čo hľadali. Ústrižok bol zázrakom úplne nepoškodený.

„Keď som jej do telefónu oznámil, že ho máme, rozplakala sa od dojatia,“ spomína Toscano.

Záchrana životnej výhry však mala svoju cenu. Keďže SANB je verejná firma, záchranná akcia nemohla ísť na úkor daňových poplatníkov. Výherkyňa musela pred začatím pátrania podpísať záväzok, že uhradí všetky vzniknuté náklady. Bol to však risk, ktorý sa jej nesmierne vyplatil – za cenu poplatku za pátraciu akciu si zachránila nový milionársky život.

Muž, ktorý vyhral po smrti

Nie je to pritom prvý neuveriteľný príbeh spojený s výherným tiketom. Nedávno sme vás informovali o mužovi z Nemecka, ktorý vyhral v lotérii Eurojackpot neuveriteľnú sumu 703 600 eur. V momente, keď boli vylosované víťazné čísla, však už nežil. Vlastne nežil už ani v momente, keď bol tiket podaný. Mal totiž dávnejšie predplatené tipy a tikety v jeho mene boli podávané ešte ďalšie štyri týždne.

Rodina následne okamžite kontaktovala spoločnosť Lotto24, predložila úmrtný list a riešilo sa, čo s výhrou. Spoločnosť následne potvrdila, že výhra je súčasťou dedičstva. Po ukončení právnych úkonov tak bude celá suma vyplatená vdove. Pre pozostalých, ktorí prechádzali ťažkým obdobím straty, išlo o mimoriadne emotívny moment. Podľa hovorkyne lotérie vnímala rodina tento finančný dar ako symbolický posledný pozdrav, ktorý im pomôže v budúcnosti.

Neuveriteľný príbeh, ktorý je síce mimoriadne smutný, no zároveň aj štedrý, sa odohral v nemeckom okrese Westerwaldkreis. Ukázal, aký je život krehký, no aj to, ako vieme zmeniť život niekoho iného. Šanca na hlavnú výhru pritom bola 1 ku 140 miliónom, no v tomto prípade osud ukázal, že šťastie si vie výhercu nájsť aj po smrti.

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