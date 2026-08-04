Pena na holenie či ponožky v mrazničke: Otestovali sme triky proti horúčavám na vlastnej koži

Masážny valček a ventilátor

Foto: interez.sk/ Unsplash

Petra Sušaninová
Ktoré metódy ochladzovania naozaj pomáhajú?

Hrozí, že na Slovensku budú padať nové teplotné rekordy. Nie každý však má v byte klimatizáciu. Rozhodli sme sa preto otestovať niekoľko metód, ktoré sľubujú ochladenie, na vlastnej koži. Na internete nájdete mnoho tipov a trikov. V niektorých prípadoch si však rôzne zdroje protirečia. Čo nám teda pomohlo najviac?

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Otestovali sme odporúčania

O efektívnom ochladzovaní príbytku počas neznesiteľných horúčav nám nedávno viac prezradila hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič. Základným pravidlom je podľa jej slov nevetrať vtedy, keď vonku takpovediac horia najpálivejšie pekelné ohne. To je však problém, keď býva človek v bytovke na najvyššom poschodí. Z vlastnej skúsenosti hovoríme, že sa v takom byte ledva dá dýchať bez ohľadu na to, či otvoríte okno počas dňa alebo počas noci. Toto preto nie je naša hlavná stratégia.

Ventilátor
Ilustračná foto: Pexels

Na rôznych weboch aj na sociálnych sieťach opakovane vidíme radu, že treba zavesiť na okno alebo na zapnutý ventilátor mokrú plachtu. Toto hygienička pre interez vyvrátila ako mýtus, ani sme sa o to teda nepokúsili. Teplota sa síce na chvíľku naozaj zníži, no odparená voda spôsobuje nárast vlhkosti. V izbe si tak vytvárate tropické dusno.

Vlažná sprcha a vychladnutá káva

Máločo znie počas horúceho leta lákavejšie ako studený nápoj, ideálne s ľadom. Ako nám však hygienička vysvetlila, telo musí vynaložiť energiu na to, aby ho zohrialo na telesnú teplotu. Na tých najhorúcejších miestach na planéte sa preto popíja na osvieženie čaj, nie kola s ľadom. Hoci tak trochu s ťažkým srdcom, upustili sme od rannej ľadovej kávy a nahradili ju klasickou horúcou, ktorú sme nechali vychladnúť na vlažnú.

Ľadová káva
Ilustračná foto: Pexels

Musíme priznať, že to má svoje čaro. O niečo menej sme sa hneď zrána pri práci potili, ak sme predtým ešte stihli vlažnú sprchu. Odporúčanie znie, že by nemala byť ľadová, inak je to efektívne len na chvíľu. Vlažná sprcha v spojení s vlažnou kávou nám naozaj ráno pomohla ostať v dobrej nálade a s chladnejšou hlavou o niečo dlhšie. Na porovnanie sme otestovali aj ľadovú sprchu, tá však bola akurát tak nepríjemným šokom pre organizmus.

Niektoré metódy pobavia

V horúčavách vraj nie je nutné chladiť celé telo, stačí len niektoré body, napríklad zápästia. Pustiť si na ne chladnú vodu je príjemné, my však chceme vodou šetriť. Preto sme na chvíľu vložili do mrazničky malý masážny valček. Hoci nevydrží studený dlho, je to jednoduchá a príjemná metóda, ako si v extrémnom teple aspoň trochu pomôcť.

Otestovali sme aj menej často spomínané metódy. Pred spaním sme si napríklad dali na nohy ponožky, ktoré boli na chvíľu odložené v mrazničke. Rozumieme tomu, ako to má pomôcť, no v nás to vyvolalo mimoriadne nepríjemné pocity a v mrazničke radšej ponechávame priestor na nanuky a mrazenú zeleninu. Lepšie nám príde napríklad naplniť fľašu studenou vodou a dať ju do postele pred spaním.

Posteľ
Ilustračná foto: Pexels

Našli sme aj trik, ktorý radí dať do mrazničky posteľnú bielizeň. Žiaľ, takou veľkou mrazničkou nedisponujeme. Jeden z najzvláštnejších trikov, ku ktorým sme sa v hlbinách internetu dopracovali, radil dať si na nohy penu na holenie. Vraj totiž obsahuje zložky, ktoré by mali privodiť pocit ochladenia. Ako ste si zrejme domysleli, toto naozaj užitočné nebolo.

Čo teda naozaj pomohlo?

  • Vlažná sprcha je lepšia ako ľadová,
  • Vlažné nápoje pomôžu viac ako ľadové,
  • Netreba chladiť celé telo, len niektoré body.
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