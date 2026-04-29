Európa je v ohrození: Otepľuje sa najrýchlejšie zo všetkých kontinentov, extrémy budú novým normálom

Nina Malovcová
TASR
Klimatická zmena
Rekordné teploty a extrémy ukazujú, čo nás čaká.

Európa v roku 2025 zažila historickú vlnu horúčav, najmä v severských krajinách, tiež rýchle úbytky ľadovcov a rekordne vysoké teploty morí, keďže rýchlo otepľujúci sa kontinent odoláva čoraz častejším klimatickým extrémom. Ukázala to nová správa, ktorú v stredu zverejnili európska služba Copernicus a Svetová meteorologická organizácia (WMO).

TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Správa s názvom Stav klímy v Európe prináša viaceré kľúčové zistenia. Najmenej 95 percent územia starého kontinentu malo vlani nadpriemerné teploty, pričom Británia, Nórsko a Island zaznamenali najteplejší rok v histórii. „Od roku 1980 sa Európa otepľuje dvakrát rýchlejšie ako je globálny priemer, čo z nej robí najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent na Zemi,“ uviedla generálna tajomníčka WMO Andrea Celeste Saulová.

Viac z témy Klimatická zmena:
1.
Odborníci nevidia nádej: Máme za sebou rekordné roky a ani si to neuvedomujeme, čísla sú hrozivé
2.
Predpoveď NASA na rok 2050: S oceánmi to nevyzerá dobre, hrozí kolaps. Experti varujú pred katastrofou
3.
Na celom svete sa deje niečo strašné, ani si to nestíhame uvedomiť: Ľudstvo prekročilo únosný limit, toto musíme teraz urobiť
Zobraziť všetky články (123)

Vlny horúčav zasiahli celý kontinent

Dodala, že vlny horúčav sú častejšie a intenzívnejšie a v roku 2025 zasiahli oblasti od Stredomoria až po Arktídu. Subarktická Škandinávia (Fínsko, Nórsko, Švédsko) zažila rekordnú trojtýždňovú vlnu horúčav, pričom teploty v Arktíde dosiahli 30 stupňov Celzia.

V Turecku teploty prvýkrát dosiahli 50 stupňov Celzia a 85 percent obyvateľov Grécka bolo vystavených extrémnym horúčavám okolo alebo nad 40 °C.  Západnú a južnú Európu sužovali tri veľké vlny horúčav (v júni a auguste) a odborníci upozorňujú na možný návrat fenoménu El Niño, ktorý môže ešte viac zvýšiť globálne teploty.

Ľadovce miznú a hladina morí stúpa

Ľadovce v Európe zase zaznamenali čistú stratu hmoty, pričom Island mal druhý najväčší úbytok v histórii. Grónsky ľadový štít stratil približne 139 miliárd ton ľadu, čo podľa vedcov zodpovedá úbytku v objeme 100 olympijských bazénov každú hodinu. Globálnu hladinu morí to zvýšilo o 0,4 milimetra.

Snehová pokrývka v Európe bola pritom tretia najmenšia v histórii. Z obnoviteľných zdrojov sa tretí rok po sebe vyrobilo viac elektriny ako z fosílnych palív (46,4 percenta), pričom solárna energia dosiahla rekordných 12,5 percenta.

Otepľovanie morí ohrozuje prírodu aj ľudí

Úradníci EÚ však varujú, že prechod treba urýchliť a odklon od fosílnych palív ešte zintenzívniť. Teplota morskej hladiny bola rekordná štvrtý rok po sebe a 86 percent európskych morí zažilo aspoň jeden deň silnej vlny horúčav. Tieto javy poškodzujú biodiverzitu, napríklad morskú trávu v Stredozemnom mori, ktorá je citlivá na vysoké teploty a slúži ako dôležité prostredie pre ryby.

Požiare zničili rekordnú plochu viac než jeden milión hektárov. V dôsledku búrok a záplav zase prišlo o život najmenej 21 ľudí a zasiahli približne 14 500 ďalších, aj keď extrémne zrážky boli menej rozsiahle ako v predchádzajúcich rokoch.

Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo

