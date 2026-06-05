Blanár je na Ukrajine, predtým bol len v Užhorode: So Sybihom si uctili pamiatku padlých vojakov

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Juraj Blanár v piatok pricestoval na Ukrajinu. Spolu so svojím náprotivkom Andrijom Sybihom navštívil Vinnyckú oblasť.
Na sieti X to v piatok oznámil šéf ukrajinskej diplomacie, informuje TASR. „S radosťou vítam svojho slovenského kolegu Juraja Blanára vo Vinnycii, v srdci historického ukrajinského regiónu Podolie,“ uviedol Sybiha. Podľa neho v úvode návštevy Blanára si spoločne uctili pamiatku ukrajinských vojakov, ktorí padli pri obrane proti ruskej agresii.
Ministri budú hovoriť o spolupráci aj energetickej bezpečnosti
Sybiha bude podľa vlastných slov s Blanárom rokovať o praktickej spolupráci medzi oboma krajinami, dobrých susedských vzťahoch a „spoločnej európskej budúcnosti“. Blanár podľa MZVEZ na Ukrajine navštívi zdravotnícke zariadenie, kde odovzdá humanitárnu pomoc. So Sybihom má diskutovať o otázkach energetickej bezpečnosti, spoločných infraštruktúrnych projektoch na základe tzv. cestovnej mapy, humanitárnej podpore, ako aj aktuálnej situácii vo vojne na Ukrajine a témach eurointegračného procesu.
Juraj Blanár vo štvrtok a v piatok odcestoval do Moldavska a na Ukrajinu. Minister zahraničných vecí bude rokovať o stave prístupového procesu Moldavska do EÚ, v ukrajinskej Vinnyckej oblasti odovzdá humanitárnu pomoc. V Kišiňove bude minister rokovať s moldavskou podpredsedníčkou vlády pre európsku integráciu Cristinou Gherasimov. Diskutovať budú o vzťahoch krajín a o stave prístupového procesu Moldavska do Európskej únie.
V Kišiňove absolvoval viacero rokovaní
„V Kišiňove zároveň šéfa slovenskej diplomacie prijme moldavská prezidentka Maia Sandu, minister absolvuje aj rokovania so štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí Moldavska Carolinou Perebinos, s predsedom parlamentného výboru pre európsku integráciu Marcelom Spatarim a predsedom skupiny priateľstva Moldavsko – Slovensko Igorom Chiriacom,“ uviedol rezort.
Šéf slovenskej diplomacie pricestoval na Ukrajinu z Moldavska, kde vo štvrtok rokoval s predstaviteľmi vlády, parlamentu aj prezidentkou. Blanár na Ukrajinu pricestoval druhý deň po tom, ako Zelenskyj poslal Putinovi list, v ktorom ho vyzval na osobné stretnutie. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo v neutrálnej krajine a menoval Švajčiarsko, Turecko alebo krajiny arabského sveta. Navrhol tiež uzavretie úplného prímeria počas rokovaní o ukončení vojny, výmenu všetkých vojnových zajatcov a prijatie opatrení na návrat civilistov a detí unesených počas vojny.
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