Bill Gates sa priznal k afére s ruskými ženami: Tráviť čas s Epsteinom vraj bolo obrovskou chybou

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Jeffrey Epstein
Jeden z najbohatších mužov sveta si sypal popol na hlavu.

Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates priznal, že urobil „obrovskú chybu“, keď sa spojil s Jeffreyom Epsteinom. Poprel účasť na jeho zločinoch a zamestnancom svojej charitatívnej nadácie povedal, že mal aféry s dvoma ruskými ženami. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft patrí medzi významné mená, ktoré sa objavujú v dokumentoch z vyšetrovania Epsteinových trestných činov zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti. Na utorkovom stretnutí so zamestnancami svojej nadácie, ktorého záznam mal k dispozícii denník The Wall Street Journal, Gates vyjadril ľútosť nad tým, že jeho kontakty s Epsteinom ovplyvnili aj filantropickú organizáciu.

„Bolo obrovskou chybou tráviť čas s Epsteinom“ a zároveň privádzať na stretnutia s ním aj vedúcich pracovníkov nadácie, povedal. „Ospravedlňujem sa ostatným ľuďom, ktorí sú do toho zatiahnutí pre chybu, ktorú som urobil,“ povedal.

Spomínajú sa aj drogy

V dokumentoch z vyšetrovania zverejnených americkým ministerstvom spravodlivosti sa nachádza aj návrh e-mailu, v ktorom Epstein tvrdí, že Gates mal mimomanželské aféry a ich vzťah siahal od „pomoci Billovi získať drogy, aby sa vyrovnal s následkami sexu s ruskými dievčatami, až po uľahčenie jeho nezákonných stretnutí s vydatými ženami“.

Jeffrey Epstein. Foto: TASR/AP

Sedemdesiatročný Gates sa priznal k dvom aféram. Poprel však akúkoľvek účasť na zločinoch Epsteina, ktorý zomrel v roku 2019 vo väzenskej cele v New Yorku, kde čakal na súd za obchodovanie s maloletými dievčatami na sexuálne účely.

„Neurobil som nič nezákonné. Nevidel som nič nezákonné,“ povedal Gates. Uviedol, že jeho vzťah s Epsteinom sa začal v roku 2011, tri roky po tom, čo sa finančník priznal k navádzaniu maloletej na prostitúciu, za čo ho odsúdili na rok a pol vo väzení na Floride. Gates povedal, že vedel o „18-mesačnej veci“, ktorá obmedzovala Epsteinovo cestovanie, ale viac si nepreveroval jeho minulosť.

Povedal, že jeho vtedajšia manželka Melinda vyjadrila v roku 2013 obavy ohľadom Epsteina, ale napriek tomu vo vzťahu pokračoval ešte minimálne rok. „To, čo viem teraz, to stokrát zhoršuje nielen jeho zločiny v minulosti, ale teraz je jasné, že dochádzalo k pretrvávajúcemu zlému správaniu,“ povedal Gates zamestnancom. Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov si zachovala toto meno aj napriek rozvodu manželov.

