Vlna solidarity rastie: Za posledných 5 dní prispeli na Teplo pre Ukrajinu tisíce ľudí

Zbierka Teplo pre Ukrajinu, ktorú realizuje Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR v spolupráci s platformou Donio a viacerými partnermi z občianskeho sektora, prekročila hranicu 1 368 623 eur. Do kampane sa zapojilo 25 036 darcov a do jej ukončenia zostáva sedem dní.
Projekt vznikol ako reakcia na cielené útoky Ruska na energetickú infraštruktúru počas zimy, keď výpadky elektriny a tepla ohrozujú základné fungovanie miest aj samotné životy ľudí. Ešte k 18. februáru bola na účte zbierky suma viac ako 1 150 000 eur.
Od tohto dátumu teda pribudlo približne 218 623 eur. Ide o výrazný nárast v priebehu niekoľkých dní, ktorý poukazuje na pokračujúcu solidaritu verejnosti. V čase, keď sa otázka dodávok energií stala aj témou domácej politickej diskusie, sa podpora zo strany darcov neznížila, práve naopak.
Od milióna k takmer 1,4 milióna eur v priebehu niekoľkých dní
Zbierka dosiahla míľnik jedného milióna eur už v prvých týždňoch. Od polovice februára však tempo darov opäť zrýchlilo. Aktuálna suma 1 368 623 eur znamená, že od 18. februára pribudlo približne 218 623 eur. Do zbierky sa zapojilo 25 036 darcov. Organizátori opakovane zdôrazňujú, že aj menší príspevok má v konečnom dôsledku konkrétny dosah, keďže umožňuje nákup ďalších generátorov pre nemocnice, školy a obytné domy.
Generátory pre nemocnice, školy aj obytné domy
Z vyzbieraných prostriedkov sa už financoval nákup a doprava desiatok generátorov. Osem generátorov smerovalo do mesta Sumy a Sumskej oblasti. Ďalších 26 generátorov a dve nabíjacie stanice slúžia v Černihive. Osem generátorov bolo odoslaných do Záporožia a šesť do Dnipra.
Na doručené a objednané zariadenia sa doteraz vynaložilo približne 800 000 eur. Generátory zabezpečujú elektrinu a teplo pre nemocnice, školy, škôlky, krízové centrá aj obytné domy. Pomoc smeruje najmä do Kyjeva, Záporožia, Dnipra, Černihivu, Sumy a Sumskej oblasti podľa aktuálnych potrieb. Organizátori deklarujú, že po skončení kampane zverejnia podrobnú evidenciu použitia financií, aby bolo jasné, kde a komu pomoc slúžila.
Výrazná vlna darov po 21. februári
Zvýšený záujem o zbierku zaznamenali organizátori aj po tom, ako premiér Robert Fico 21. februára vyhlásil, že ak sa neobnoví tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, požiada o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Následne o zastavenie dodávok skutočne požiadal.
Redakcia interez sa obrátila na Donio s otázkou, ako sa situácia premietla do výšky darov. Lea Benková, manažérka dobročinných výziev v Donio, pre interez upresnila konkrétne čísla. „Odkedy táto téma rezonuje, cca od 21. 2. do 24. 2. viac ako 4 200 ľudí prispelo 188 287,34 eura. Dary stále prichádzajú.“
Z celkovej sumy približne 218 623 eur, ktorá pribudla od 18. februára, tak viac než 115 061,55 eura predstavujú dary zaslané po 21. februári.
Ide teda o viac než polovicu nárastu za sledované obdobie. Politické vyjadrenia premiéra by však nemali zatieniť samotnú podstatu problému. Situácia na Ukrajine zostáva vážna bez ohľadu na domáce politické podmienky a pomoc je podľa nich primárne otázkou humanitárnej solidarity.
Ukrajina vydieranie odmieta
„Ukrajina odmieta a odsudzuje ultimáta a vydieranie zo strany vlád Maďarska a Slovenskej republiky v súvislosti s dodávkami energií medzi našimi krajinami,“ uviedlo vo večernej reakcii ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. „Ultimáta by mali byť poslané Kremľu a určite nie Kyjevu,“ zdôraznilo vo vyhlásení.
Rezort tiež označil vyjadrenia z Budapešti a Bratislavy za „provokatívne, nezodpovedné a ohrozujúce energetickú bezpečnosť celého regiónu“ s tým, že „nahrávajú agresorovi, no tiež poškodzujú ich vlastné energetické spoločnosti, ktoré dodávajú energiu na komerčnej báze“.
Ukrajina podľa vyhlásenia nepretržite informuje o následkoch škôd spôsobených ruskými útokmi na ropovod Družba Európsku komisiu i vlády Maďarska a Slovenska. Opravy ropovodu pokračujú a Ukrajina navrhla alternatívne trasy dodávok neruskej ropy do oboch krajín, pričom vo svetle vyhlásení maďarskej a slovenskej vlády zvažuje aktivovanie mechanizmu skorej výstrahy z asociačnej dohody Ukrajiny a EÚ, dodalo ukrajinské ministerstvo.
Reakcia Ukrajiny
Na iniciatívu a podporu slovenských občanov reagovalo aj Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR. Zástupkyňa veľvyslanectva Yelyzaveta Derevynska už po doručení prvej várky generátorov informovala, že pomoc smeruje priamo do oblastí s kritickými výpadkami energie.
Primátor Kyjeva Vitalij Kličko v tejto súvislosti uviedol: „Úprimne ďakujeme slovenskému národu za solidaritu, ktorá sa dnes premieňa na konkrétnu pomoc – svetlo, teplo a odolnosť pre ukrajinské hlavné mesto.“ Veľvyslanectvo zdôrazňuje, že generátory patria medzi najrýchlejšie riešenia, ako zabezpečiť základné fungovanie miest v čase, keď je energetická infraštruktúra opakovane poškodzovaná.
Energetická realita: -20 °C a nedostatok výkonu
Organizátori zbierky upozorňujú, že Rusko cielene útočí na energetiku práve počas zimy. Pri teplotách až -20 °C môže výpadok elektriny znamenať bezprostredné ohrozenie života. V niektorých bytoch môže teplota klesnúť na 5 °C. Ukrajina potrebuje približne 18 GW elektriny, no aktuálne dokáže vyrobiť len 6,4 GW.
Zásoby náhradných transformátorov sú prakticky vyčerpané. Generátory preto predstavujú jeden z najrýchlejších spôsobov, ako stabilizovať situáciu v nemocniciach, školách a obytných štvrtiach. Aktuálne čísla naznačujú, že občianska solidarita zostáva silná. Od 18. februára pribudlo približne 218 623 eur, z toho viac než 115 061,55 eura po 21. februári. Zbierka tak ostáva výrazným prejavom podpory Ukrajine v čase pokračujúcej vojny, mnohí slovenskí občania do zbierky dokonca prispievajú pridelenými energopoukážkami.
Štyri roky vojny a pochod solidarity v Bratislave
V utorok 24. februára si Ukrajina pripomenula štvrté výročie začiatku totálnej vojny Ruska proti Ukrajine. V Bratislave sa konal Pochod solidarity k ukrajinskej ambasáde, ktorý organizovala iniciatíva Mier Ukrajine a vysielala ho naživo.
Organizátori zdôraznili, že solidarita nie je jednorazové gesto, ale dlhodobý postoj. Účastníci pochodu si pripomenuli obete vojny a vyjadrili podporu Ukrajine aj jej obyvateľom. Podujatie nadviazalo na prebiehajúcu zbierku a symbolicky poukázalo na to, že verejná podpora pretrváva aj po štyroch rokoch konfliktu.
