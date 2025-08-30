Baľte kufre: Túto nádhernú tajnú chorvátsku pláž musíte navštíviť. Má čisté more a minimum turistov

Ak hľadáte nádhernú pláž, kde by ste si mohli užiť posledné letné lúče, máme pre vás skvelý tip, ktorý ešte nie je v hľadáčiku masového turizmu. Nájdete tu ticho, čisté more a minimum dovolenkárov.
Na juhu chorvátskeho ostrova Hvar sa ukrýva malá rybárska dedinka Zavala, kde nájdete pláž, ktorú magazín Time Out označil za najkrajšiu tajnú pláž.
Čaká vás krištáľovočisté more
Zavala je pokojná chorvátska dedinka, kde čas plynie akosi pomalšie. Cesta k nej vedie len jednopruhovým, neosvetleným tunelom Pitve-Zavala, ktorý je dlhý 1 400 metrov, pričom prevádzka je riadená z oboch strán semaforom. A práve táto nie ideálna dostupnosť jej pomohla zostať skrytým klenotom, ktorý si zachováva atmosféru, ktorá si žije vlastným rytmom, ďaleko od davu turistov.
Pláž v Zavale vás neohúri luxusnými ležadlami ani barmi. Namiesto toho vám však ponúkne niečo oveľa vzácnejšie, krištáľovočisté more, ticho a prenikavú vôňu, pretože celá dedinka je obklopená olivovníkmi, levanduľou, rozmarínom a vinicami.
Ak by sa vám žiadalo ešte viac pokoja, len pár minút loďou je vzdialený ostrovček Šćedro, ktorý je takmer opustený a ponúka prekrásne pláže, ktoré budete mať len pre seba.
Nahlásiť chybu v článku