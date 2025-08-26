Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku

Kamila sa presťahovala s manželom a dvoma deťmi do USA na konci roka 2021. Vedela, že ju čaká veľká životná zmena, no netušila, že ju privíta komunita, kde vám cudzia pani v parku v daždi beží na pomoc s dáždnikom. V rozhovore nám prezradila, že Američania majú pozitívny prístup k životu a dokážu si ho aj patrične užívať. Premýšľajú absolútne vo veľkom, veľké domy a autá. „Či na to všetci majú, alebo sú zadlžení až po uši, to neviem. Ale je fascinujúce to vnímať.“
Kamila Štěpánková býva spolu s rodinou v USA v štáte Oregon v meste Hillsboro, neďaleko Portlandu, kde žije viac ako 100-tisíc obyvateľov. Nepríjemný pocit, že tu žije hlava na hlave, však nemá, pretože v USA je všeobecne menšia hustota obyvateľstva než v Európe. O svoj život za veľkou mlákou sa zároveň delí aj na Instagrame, kde vystupuje pod prezývkou „coolmom.blog“.
V rozhovore nám porozprávala o tom, koľko stojí život v USA, koľko ľudia zarábajú, ako funguje zdravotníctvo či školstvo, ale aj to, čo je na Slovensku lepšie.
Kedy a prečo ste sa rozhodli odsťahovať do USA?
Do USA sme sa presťahovali vďaka manželovej práci na konci roka 2021, pár dní po príchode sme tu oslavovali Silvestra. Takže nový rok 2022 pre nás znamenal naozajstný reštart v podobe nových zážitkov a výziev.
“Odsťahovať sa” znie v podstate celkom jednoducho, ale v tomto prípade to boli mesiace príprav, rozhodovania a vybavovania potrebných záležitostí. Zároveň mi behali v hlave myšlienky na to, aké to tam bude a ako to tam vlastne funguje, bol to pre mňa úplne nepoznaný svet.
Čo všetko ste pred vaším odchodom museli zariadiť? Aké úrady, povolenia a podobne?
Samozrejme, museli sme vybaviť víza, čo trvalo mesiace. Ja som bola v tomto období na materskej dovolenke, takže to bolo o trochu jednoduchšie. Staršia dcérka ešte chodila do škôlky, z ktorej som ju musela odhlásiť. Po tom, ako som si v USA našla prácu, som odoslala pracovnú zmluvu na príslušné úrady.
Azda najväčšou výzvou bolo oznámiť to rodine. Predsa len, odsťahovať sa na druhý koniec sveta je veľká správa, ktorú nemusí každý prijať úplne podľa mojich predstáv.
Čo sa vám na živote v USA páči najviac? Naopak, je niečo, čo sa vám tam nepáči?
