Baľte kufre: Tento neznámy chorvátsky ostrov musíte navštíviť. Má tyrkysové more, nádherné pláže a minimum turistov

Ostrov Cres, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Zaručene si ho zamilujete.

Chorvátsko je známe preplnenými plážami, kde musíte bojovať o miesto na uterák. No my máme pre vás skvelý tip na krásny chorvátsky ostrov, kde vás čakajú prázdne pláže, ktoré sú navyše aj nádherné. 

Magazín Time Out zverejnil rebríček najpodceňovanejších európskych ostrovov, ktoré sú však nádherné a zároveň tu nenájdete hlavu na hlave. Okrem viacerých gréckych ostrovov sa v zozname objavili aj chorvátske ostrovy Cres a Brač.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
Drsné stretnutie so žralokom v Chorvátsku: Predátor sa pustil do lode a ukradol rybárovi úlovok
2.
Turista v Chorvátsku vyriešil problém s preplnenými plážami originálne: Keď si prečítate nápis na jeho uteráku, padnete na kolená
3.
Šialene drahá jazda taxíkom: Turistka v Chorvátsku za 1,5-kilometrovú jazdu taxíkom nevedomky zaplatila 1 506 eur
Zobraziť všetky články (244)

Cres je najväčším a zároveň najsevernejším chorvátskym ostrovom, je dokonalou destináciou pre milovníkov prírody, turistiky, divokých, no zároveň nádherných pláží a tyrkysového mora. Okrem toho, že je očarujúci, je aj málo turisticky navštevovaný, čo je obrovským plusom. Dostupný je trajektom z Istrie alebo z ostrova Krk.

Má nádherné pláže

Chorvátsky ostrov Brač, ktorý je dlhý 40 kilometrov, je tretím najväčším ostrovom na Jadrane a zároveň najväčším v celej Dalmácii. Ponúka nádherné pláže s krištáľovočistým morom a bohatú históriu, ktorá siaha až do antických čias. Ale tiež aj viaceré nádherné a živé letoviská, ako napríklad hlavné mesto Supetar.

Brač je oázou čistého vzduchu a neporušeného životného prostredia, preto zaručene očarí každého návštevníka. Najnápadnejším znakom ostrova sú rozľahlé plochy skalnatej krajiny s početnými údoliami, ostrými a hlbokými priehlbinami.

Pláž Zlatni Rat v Chovrátsku, foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Na ostrove sa nachádza aj veľmi známa pláž Zlatni Rat, ktorá je medzi turistami mimoriadne obľúbená. Vďaka skvelému podnebiu sa na Brači môžete údajne kúpať až do neskorého októbra. Nájdete tu aj vrch Vidova Gora, ktorý ponúka úchvatné výhľady, kláštor Pustinja Blaca, ktorý je vytesaný do skaly a malebné mestečko Bol s tými najkrajšími plážami.

Tento ostrov je tiež známy tým, že tu žil známy slovenský spisovateľ a lekár Martin Kukučín.

10 najviac podceňovaných európskych ostrovov

Lesbos, Grécko

Porto Santo, Portugalsko

Symi, Grécko

Skopelos, Grécko

Cres, Chorvátsko

Andros, Grécko

Karpathos, Grécko

Brač, Chorvátsko

La Maddalena, Taliansko

Thasos, Grécko

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac