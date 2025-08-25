Baľte kufre: Tento neznámy chorvátsky ostrov musíte navštíviť. Má tyrkysové more, nádherné pláže a minimum turistov

Chorvátsko je známe preplnenými plážami, kde musíte bojovať o miesto na uterák. No my máme pre vás skvelý tip na krásny chorvátsky ostrov, kde vás čakajú prázdne pláže, ktoré sú navyše aj nádherné.
Magazín Time Out zverejnil rebríček najpodceňovanejších európskych ostrovov, ktoré sú však nádherné a zároveň tu nenájdete hlavu na hlave. Okrem viacerých gréckych ostrovov sa v zozname objavili aj chorvátske ostrovy Cres a Brač.
Cres je najväčším a zároveň najsevernejším chorvátskym ostrovom, je dokonalou destináciou pre milovníkov prírody, turistiky, divokých, no zároveň nádherných pláží a tyrkysového mora. Okrem toho, že je očarujúci, je aj málo turisticky navštevovaný, čo je obrovským plusom. Dostupný je trajektom z Istrie alebo z ostrova Krk.
Má nádherné pláže
Chorvátsky ostrov Brač, ktorý je dlhý 40 kilometrov, je tretím najväčším ostrovom na Jadrane a zároveň najväčším v celej Dalmácii. Ponúka nádherné pláže s krištáľovočistým morom a bohatú históriu, ktorá siaha až do antických čias. Ale tiež aj viaceré nádherné a živé letoviská, ako napríklad hlavné mesto Supetar.
Brač je oázou čistého vzduchu a neporušeného životného prostredia, preto zaručene očarí každého návštevníka. Najnápadnejším znakom ostrova sú rozľahlé plochy skalnatej krajiny s početnými údoliami, ostrými a hlbokými priehlbinami.
Na ostrove sa nachádza aj veľmi známa pláž Zlatni Rat, ktorá je medzi turistami mimoriadne obľúbená. Vďaka skvelému podnebiu sa na Brači môžete údajne kúpať až do neskorého októbra. Nájdete tu aj vrch Vidova Gora, ktorý ponúka úchvatné výhľady, kláštor Pustinja Blaca, ktorý je vytesaný do skaly a malebné mestečko Bol s tými najkrajšími plážami.
Tento ostrov je tiež známy tým, že tu žil známy slovenský spisovateľ a lekár Martin Kukučín.
10 najviac podceňovaných európskych ostrovov
Lesbos, Grécko
Porto Santo, Portugalsko
Symi, Grécko
Skopelos, Grécko
Cres, Chorvátsko
Andros, Grécko
Karpathos, Grécko
Brač, Chorvátsko
La Maddalena, Taliansko
Thasos, Grécko
