Alena Heribanová priznala, že aj doma chodí nalíčená a upravená: Jej nezvyčajný rituál mnohých prekvapí

Alena Heribanová a jej priateľ

Foto: Instagram.com/alena_heribanova, SITA

Jana Petrejová
Tepláky u nej nečakajte.

Nie vždy sú to veľké gestá, romantické dovolenky či výnimočné udalosti, ktoré robia vzťah silným. Často sú to práve malé každodenné chvíle, ktoré si človek vytvorí so svojím partnerom a ktoré sa časom stanú vzácnym spoločným zvykom. 

Chvíľa pokoja po náročnom dni, spoločný rozhovor alebo jednoduchý večerný rituál môže byť tým, čo dvoch ľudí ešte viac spojí. O tom, že aj obyčajný večer doma môže mať svoje čaro, vie svoje aj známa moderátorka Alena Heribanová, ktorá pre Šarm odhalila svoje súkromie a priznala, čo zvykla robievať s partnerom v obývačke.

Alena Heribanová s dcérami
Foto: SITA

Jednoduché kroky, veľký efekt

Zakaždým vyzerá dokonale. Nechýba jej prirodzený šarm a noblesa, ktorá z nej vyžaruje. Alena Heribanová si na svojom vzhľade dáva záležať. Nič nenecháva na náhodu, preto sa stará o svoju krásu viac než kedysi. Keďže jej deti už vyleteli z hniezda, ostáva jej veľa času na seba.

Ako zdôraznila, nikdy nelenila. “Vždy som myslela na to, že ak chcem mať v štyridsiatke či päťdesiatke radosť zo života a byť v pohode, musím sa o seba starať priebežne. To zahŕňalo dennodennú starostlivosť o pleť ráno aj večer,” uviedla Alena Heribanová, ktorá vždy dbala na to, aby nemala suchú pleť a držala sa jednej zásady: nikdy si tvár neumývala teplou vodou a mydlom.

“Väčšinou som si dávala len olej, micelárnu vodu, mlieko, krémy a myslím, že som podstatnú časť tváre zachránila,” zasmiala sa sympatická moderátorka, ktorá zase netrávi dlhé hodiny v kúpeľni. Jej rutina je jednoduchá, ale účinná. “Ráno si umyjem tvár studenou vodou, dám si denný krém a odchádzam. A večer sa odlíčim a použijem nejaké dobré sérum, aby pleť bola vyživená,” objasnila.

Alena Heribanová
Foto: TASR – Maroš Herc

Prvé pleťové mlieko dostala už ako 12-ročná

Mnohé dievčatá v období puberty starostlivosť o pleť príliš neriešia a začnú sa jej venovať až neskôr. Alena Heribanová však mala k tejto oblasti blízko už od mladého veku. Ako spomína, veľký vplyv na ňu mala jej mama, ktorá ju odmalička viedla k zodpovednosti a k tomu, aby bola vždy upravená.

“Ešte ako dievčaťu – mala som 12 alebo 13 rokov – mi mama kúpila prvé pleťové mlieko. Bola to taká jednoduchá československá značka, teda jediná na trhu. Zaviedla som si rituál, večer som sa ním odlíčila, aj keď som sa nelíčila, ale návyk som získala už v pubertálnom veku. A to mi ostalo dodnes,” uviedla Alena Heribanová, ktorá nezabúda na svoj zovňajšok aj vtedy, keď je doma.

Líčenie a pekné oblečenie aj doma

Staré tričko a tepláky u nej nehrozia. Svoj domov taktiež považuje za spoločenské prostredie, v ktorom je dokonale upravená. “Myslím si, že človek je človekom 24 hodín a nemusím byť nejakým robotníkom božím, ktorý chodí doma v teplákoch a špinavých gumákoch. Aj domov je spoločenské prostredie pre mňa a pre môjho partnera a deti, keď prídu na návštevu,” ozrejmila bývalá hlásateľka.

Petra Bernasovská a Alena Heribanová
Foto: SITA

Ako ďalej priznala, zvykne sa aj líčiť. A to aj vtedy, keď neurobí ani krok z domu. “Preto aj tam chodím normálne oblečená, dám si nejaké šaty, ráno sa nalíčim. Celý ten deň prebieha u nás spoločensky, sme doma a to prostredie je príjemné,” poznamenala a zároveň prezradila niečo, čo bude u mnohých vyzerať nezvyčajne.

Ako si spríjemňovali lockdown?

S priateľom vraj mali obdobie, ktoré síce pre mnohých ľudí nebolo ľahké, no oni si to spestrili po svojom.

“Dokonca aj keď „úradovala“ korona a bol lockdown, sme si s priateľom večer obliekli večerné šaty a naliali sme si pohárik sektu, pustili si nejaký pekný koncert. Keďže sme nemohli ísť von, tak sme si koncert užili v obývačke, ale v peknom oblečení a spoločenskej atmosfére,” dodala Alena Heribanová, ktorá takto s priateľom prežila ťažkú dobu príjemným spôsobom.

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