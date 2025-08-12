Ak uvidíte v Jadrane toto, nepribližujte sa k tomu a za žiadnych okolností sa toho nedotýkajte, varujú vedci

Mnoho Slovákov si aj v týchto dňoch užíva dovolenku v Chorvátsku, alebo sa tam možno ešte len chystá. Odborníci ale varujú, že ak uvidíte takéto bójky, nepribližujte sa k nim.
Nepribližujte sa k nim
Ako informuje chorvátsky portál Dnevnik, inštitúcia zaoberajúca sa životným prostredím Primorsko-goranskej župy vydala dôležité varovanie pre všetkých, ktorí sa budú chcieť v danej oblasti okúpať v Jadrane. Ak uvidíte žlté bójky, nepribližujte sa k nim a nedotýkajte sa ich.
Inštitúcia na sociálnej sieti vysvetľuje, že sa zo všetkých síl snaží bojovať o záchranu endemického a najväčšieho druhu lastúrnika v Chorvátsku – Pinna nobilis. Odborníci v oblasti celého Jadranu vynakladajú obrovské úsilie, aby zabránili vyhynutiu giganta medzi mäkkýšmi. Pôsobí ako akýsi prírodný filter v mori.
Mimoriadne dôležitý projekt
Miestom bohatým na tohto lastúrnika bola kedysi aj Crikvenica. Vedci v okolí umiestnili kolektory v podobe bójí na zachytávanie mladých jedincov. Práve preto je veľmi dôležité, aby sa ich ľudia nedotýkali a ideálne sa k nim ani nepribližovali.
Je tiež zakázané priväzovať o bóje plavidlá. Ide o mimoriadne citlivý a dôležitý projekt. Odborníci dúfajú, že sa tieto informácie dostanú k čo najväčšiemu množstvu ľudí. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to len obyčajná bójka, no nie je to tak.
Nahlásiť chybu v článku