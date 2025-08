Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač

Toto leto sme vám priniesli reportáže už z viacerých vodných nádrží a každá z nich má svoje výhody aj nevýhody. Domaša nás prekvapila čistou vodou a pekným prostredím. Pasuje sa však s obrovským problémom.

Smutný pohľad na „Slovenské more“

K nádrži Veľká Domaša, ktorá si vyslúžila prezývku Slovenské more, prichádzame z Košíc počas horúceho piatkového dopoludnia. Cestou tam nás čakalo prvé nepríjemné prekvapenie. Neďaleko je totiž poľský hraničný priechod a od hranice, ale aj smerom k nej prúdilo obrovské množstvo kamiónov.

Šoférske schopnosti nejedného kamionistu v nás vyvolávali pochybnosti. Cesty na mnohých úsekoch nie sú práve najlepšie a vedú cez dediny, neraz sa tak šoférovanie tak trochu menilo na boj o život.

Druhé nemilé prekvapenie nás čakalo po príchode k vodnej nádrži. Slávne Slovenské more sa totiž scvrkáva. Tam, kde mala byť voda, rástli vysoké trávy. Prvýkrát v živote sme videli, ako traktor kosí dno nádrže, akoby to bola lúka. Nízka hladina trápi Domašu už nejaký čas. Mala by po nej turistov voziť výletná loď, tá však ostala na súši ako vyvrhnutá veľryba. Bol to naozaj veľmi smutný pohľad, z ktorého sa tisli slzy do očí.

Takto vyzerá areál

O kritickom stave TV Noviny napísali, že situáciu sa zo všetkých síl usilujú zachrániť vodohospodári. Údajne plánujú znížiť odtok vody takmer o polovicu. V oblasti obce Kvakovce bolo dokonca nutné vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Hrozí vraj ekologická katastrofa. Samozrejme, pocítia to aj dovolenkári.

