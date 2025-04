Takto môžete zistiť, ako by vyzeral váš pes ako človek: Pomôže vám ChatGPT. Virálny trik sme skúsili aj my, takto to skončilo

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako by vyzeral váš pes, keby mal ľudskú podobu? Vďaka tomuto jednoduchému návodu a umelej inteligencii môžete dostať odpoveď aj s vizuálnou ukážkou.

Na internete sa šíri nový trend, ktorý pomocou umelej inteligencie premieňa psa na človeka, upozornil New York Post. Tento trend explodoval najmä na sociálnej sieti TikTok, kde sa to priam hemží videami na túto tému. Jedno z najpopulárnejších videí ukazuje, ako sa írsky seter zmení na elegantnú mladú ženu.

Takto premeníte vášho psa na človeka

Tento trend je veľmi jednoduchý, stačí napísať AI nástroju ako je ChatGPT, aby premenil vášho psa na človeka a priložiť k tomu jeho fotografiu. ChatGPT vám následne položí niekoľko základných otázok, aby mohol vytvoriť čo najvernejšiu podobu.

Tento trend sme vyskúšali aj my

Aby sme si overili, či to skutočne funguje, tak sme sa v redakcii rozhodli tento trend otestovať na vlastnej koži. AI sme poslali fotografie našich psov a požiadali ju, aby ich premenila na ľudí.

V niektorých prípadoch bola premena skutočne skvelá. Napríklad, dvojročný americký stafordšírsky teriér sa premenil na sympatického športovca, desaťročný labradorský retriever na prešediveného staršieho pána, jazvečík sa zas premenil na tínedžera so smutným pohľadom a husky na charizmatického muža v strednom veku.

Avšak nie všetky premeny boli úspešné na prvýkrát. AI totiž zabudla „zvieracím ľuďom“ odstrániť psie uši. Keď sme ju ale požiadali, aby to upravila, tak sme sa opäť dočkali takmer dokonalej premeny.

Takto premeníte seba na psa

Tento trend však funguje aj naopak. Ak chcete vedieť, aké plemeno psa by ste boli, keby ste sa transformovali do tela tohto obľúbeného domáceho miláčika, tak ChatGPT má odpoveď aj na to. Stačí nahrať svoju fotografiu a napísať niečo na spôsob: „Urob zo mňa psa.“ A o chvíľu môžete vidieť, ako by vyzeralo vaše štvornohé chlpaté alter ego. Či skončíte ako zlatý retriever alebo pitbul, už závisí len od vašej tváre.

Samozrejme, museli sme vyskúšať aj toto a skončili sme ako teriér Jack Russell, labradorský retriever a kríženec zlatého retrievera s anglickým kokeršpanielom.